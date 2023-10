Preparándose para a vida na Lúa e Marte: instalacións espaciais analóxicas

By

Un aspecto esencial da preparación para a colonización humana na Lúa ou Marte é a práctica. Para imitar as condicións destes ambientes extraterrestres, están a construírse aquí na Terra "espazos" coñecidos como instalacións espaciais analóxicas. Aínda que a experiencia pode non replicar completamente a ingravidez, estas instalacións pretenden simular varios aspectos do destino previsto, xa sexa a Lúa, Marte ou unha estación espacial.

Estas instalacións espaciais analóxicas teñen un dobre propósito. En primeiro lugar, proporcionan formación aos astronautas, axudándoos a aclimatarse aos desafíos únicos aos que se enfrontarán no espazo. En segundo lugar, proporcionan unha plataforma para que os investigadores estuden os comportamentos e os cambios fisiolóxicos experimentados por individuos que viven en illamento confinado en condicións hostís e desagradables.

Os investigadores recollen mostras de cuspe, ouriños, sangue e materia fecal dos astronautas para estudar os cambios no seu microbioma intestinal, os niveis de estrés e as respostas inmunitarias. Existen arredor de 20 instalacións espaciais analóxicas en todo o mundo, situadas en lugares desolados que se asemellan ás paisaxes doutros planetas. Por exemplo, unha destas instalacións abarca 1,200 pés cadrados e está situada nun deserto de montaña en Hawai a unha altura de 8,200 pés, reflectindo a paisaxe marciana.

Para mellorar aínda máis a autenticidade, os habitantes destas instalacións espaciais analóxicas comunícanse a través de teléfonos que introducen un atraso de sinal de 20 minutos, similar ao que se experimentaría no espazo exterior. Ademais, consumen alimentos conxelados e mesmo compostan os seus propios residuos, emulando os desafíos da vida noutro planeta.

Non obstante, vivir nestas instalacións pode ser un reto. Un artigo en Undark destaca o caso dunha muller voluntaria que tivo dificultades para reintegrarse na vida normal despois de pasar oito meses nunha instalación analóxica rusa. Isto suxire que non se debe subestimar o impacto psicolóxico do illamento e o confinamento nestes ambientes simulados.

En conclusión, as instalacións espaciais analóxicas xogan un papel vital na preparación dos humanos para a vida na Lúa ou en Marte. Estes espazos de adestramento non só axudan aos astronautas a familiarizarse coas condicións únicas que atoparán, senón que tamén proporcionan información valiosa para os investigadores sobre como o corpo humano e a mente se adaptan a ambientes extremos. Ao estudar o comportamento, a fisioloxía e os efectos psicolóxicos de vivir nestes escenarios simulados, podemos prepararnos mellor para os retos que nos esperan cando nos aventuramos máis aló da Terra.

Definicións:

– Instalacións espaciais analóxicas: Espazos na Terra deseñados para simular as condicións doutros planetas ou ambientes espaciais.

– Microbioma intestinal: comunidade de microorganismos que residen no tracto dixestivo que xogan un papel crucial na dixestión e na saúde xeral.

