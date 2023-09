Contacto: os investigadores conectan con éxito nanoribbons de grafeno individuais

By

Investigadores da Universidade de Illinois Urbana-Champaign desenvolveron un método para "conectar" nanoribbons de grafeno (GNR), unha clase de materiais unidimensionales, que poderían ser importantes para escalar dispositivos microelectrónicos. O equipo fabricou contactos metálicos a escala nanométrica en GNR individuais mediante un proceso baseado en microscopía de túnel de varrido de escritura directa (STM). Este método permite a fabricación precisa de contactos metálicos a GNR específicos, inducindo a funcionalidade do dispositivo necesaria para a función do transistor.

O grafeno, unha capa dun átomo de espesor de átomos de carbono, considérase durante moito tempo un material electrónico potencial de alta velocidade con posibilidade de substituír o silicio. Non obstante, o grafeno en si non é un semicondutor. Para inducir propiedades de semicondutores no grafeno, é necesario que este se faga moi pequeno ou se constrúe en formas específicas, como cintas. Neste estudo, sintetizáronse GNRs atómicamente precisos e creáronse con éxito contactos metálicos.

O equipo utilizou un microscopio túnel de varrido para escanear a superficie e identificar GNR. Unha vez que se localizou un GNR, os investigadores utilizaron o feixe de electróns no STM para provocar a deposición de metal e crear os fíos. Este preciso método de cableado permitiu a fabricación controlada de contactos metálicos nos GNR. Os investigadores tamén descubriron que o carácter electrónico dos GNR cambiou cando se aplicaron os contactos metálicos, demostrando a capacidade de modificar intencionadamente as súas propiedades.

Unha vantaxe desta técnica é que se realiza nun ambiente de baleiro ultra alto, o que garante que o material permanece libre de contaminantes atmosféricos que poden degradar o rendemento do dispositivo. O seguinte paso para o equipo de investigación é crear un transistor que funcione utilizando os GNR fabricados e medir as súas características.

Este avance no cableado de GNR individuais abre novas posibilidades para o desenvolvemento de dispositivos electrónicos de alta velocidade e abre o camiño para novos avances na tecnoloxía baseada en grafeno.

Fonte: Facultade de Enxeñaría Grainger da Universidade de Illinois