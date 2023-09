Os investigadores desenvolven un método para "conectar" nanoribbons de grafeno para microelectrónica

Os investigadores lograron un gran avance no desenvolvemento de nanocintos de grafeno (GNR), unha clase de materiais unidimensionales que son prometedores para o seu uso en dispositivos microelectrónicos. O equipo utilizou un proceso baseado na microscopía de túnel de varrido de escritura directa (STM) para fabricar contactos metálicos a escala nanométrica en GNR individuais, permitindo controlar as súas propiedades electrónicas.

O grafeno, unha capa dun átomo de espesor de átomos de carbono, chamou a atención como un material electrónico potencial de alta velocidade. Non obstante, a súa falta de propiedades de semicondutores foi unha limitación. Neste estudo, creáronse GNRs atómicamente precisos e fixéronse con éxito contactos metálicos, inducindo a funcionalidade necesaria para o funcionamento do transistor.

Os investigadores utilizaron unha técnica que implicaba un microscopio de varrido túnel para escanear a superficie e identificar GNR axeitados. Unha vez que se identificou un GNR, desencadeouse a deposición de metal usando un feixe de electróns para crear o cableado. Este método de conexión de GNR resultou máis preciso e menos incerto que os métodos anteriores.

Unha vantaxe deste método é que se realiza nun ambiente de baleiro ultra alto, garantindo a limpeza do material e evitando a degradación do rendemento do dispositivo. Os investigadores tamén descubriron que ao poñer contactos metálicos nos GNR, as propiedades electrónicas dos GNR foron alteradas. Este "dopaxe" dos GNR pódese conseguir depositando diferentes tipos de metais, proporcionando unha forma de afinar as características dos GNR sen necesidade de reaccións químicas.

O seguinte paso para os investigadores é crear un transistor que funcione usando este método e medir as súas características. O desenvolvemento dun método preciso e fiable para facer contactos metálicos con GNR específicos achéganos á realización de dispositivos microelectrónicos que utilizan nanocintas de grafeno.

