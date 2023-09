Dixitalización das marabillas xeolóxicas no Ártico: a base de datos de modelos dixital Svalbox

By

A Svalbox Digital Model Database (DMDb) é unha nova base de datos rexional que ofrece aos xeocientíficos acceso a modelos dixitais de afloramentos (DOM) do remoto arquipélago de Svalbard. Publicado na revista Geosphere, a base de datos contén actualmente 135 DOM, que proporcionan datos de 114 km2 desta zona de difícil acceso.

Os DOM son representacións dixitais tridimensionais de afloramentos xeolóxicos que revolucionaron a investigación xeocientífica moderna. O Svalbox DMDb integra estes modelos con outros datos xeocientíficos, incluíndo imaxes de drones en 3D, que ofrece aos xeocientíficos unha visión completa das formacións xeolóxicas desta rexión única.

O Svalbox DMDb destaca pola súa adhesión aos principios FAIR (atopable, accesible, interoperable e reutilizable), o que significa que os datos e metadatos compartidos na base de datos poden ser facilmente localizados, accedidos e utilizados por outros investigadores. Cada entrada da base de datos inclúe datos de entrada en bruto e datos de saída procesados ​​e ten un DOI para a trazabilidade e a cita.

Esta base de datos é particularmente valiosa para os xeocientíficos que traballan en Svalbard, así como para fins educativos. Os modelos dixitais de afloramento proporcionados polo Svalbox DMDb prolongan a tempada de campo de forma indefinida e permiten o acceso a sitios que normalmente son inaccesibles mediante o traballo de campo tradicional. Isto axuda aos investigadores a prepararse mellor para as expedicións e mellora a súa comprensión da paisaxe ártica en rápida transformación, que está a experimentar transformacións importantes debido ao retroceso glaciar.

Un exemplo notable destacado no artigo Geosphere é o perfil de Festningen, o único xeotopo de Svalbard. Esta marabilla xeolóxica abarca 400 millóns de anos e ofrece unha estratigrafía vertical única nun transecto de 7 km. O Svalbox DMDb conserva estes rexistros xeolóxicos en lapso de tempo, garantindo a súa importancia científica para as xeracións futuras.

O Svalbox DMDb segue expandindo a medida que se engaden máis DOM á base de datos. A dispoñibilidade destes modelos dixitais xa provocou colaboracións e publicacións, contribuíndo ao avance da investigación científica no arquipélago de Svalbard.

