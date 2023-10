Mystery Light e Bang Heard no norte de Melbourne deixan a expertos en busca de respostas

Os residentes no norte de Melbourne quedaron desconcertados por un destello brillante de luz laranxa seguido dunha forte explosión que ocorreu pouco antes das 9:XNUMX horas do mércores. As imaxes do incidente foron amplamente compartidas nas redes sociais, capturando o momento no que un residente de Doreen presenciou o fenómeno mentres recuperaba algo do seu coche. Intrigado polo son, aventurouse á rúa para investigar a súa orixe.

Segundo Sean Scanlon, un residente de Doreen, o ruído era diferente a todo o que escoitara. "Isto sacudiu o chan e sacou a todos os veciños da súa casa", dixo a 7NEWS. A explosión non se limitou só a Doreen, xa que os residentes en Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek e Doncaster tamén informaron de escoitar un forte estrondo.

Autoridades e expertos do sector espacial quedaron desconcertados polo suceso, xa que non se detectou actividade de meteoritos na zona. Geoscience Australia non rexistrou ningunha actividade sísmica e a compañía eléctrica AusNet non atopou evidencia de explosións ou danos. O goberno vitoriano confirmou que non houbo detonacións non autorizadas na canteira próxima nin obras en curso.

Non é a primeira vez que se produce un incidente deste tipo en Victoria. En agosto observouse no ceo unha bola de luz similar acompañada dun forte boom. A axencia espacial determinou máis tarde que o máis probable é que se tratase de restos dun foguete ruso Soyuz-2 que volveu entrar na atmosfera terrestre.

A causa da recente misteriosa luz e explosión no norte de Melbourne segue sendo descoñecida, polo que os expertos e os residentes están ansiosos por buscar respostas. As autoridades continúan investigando o suceso para determinar a súa orixe e natureza.

