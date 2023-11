A Policía Provincial solicita axuda tras un roubo de alto valor nunha tenda de pasatempos

Southern Georgian Bay OPP está a buscar axuda ao público para resolver un roubo recente nunha popular tenda de venda polo miúdo de Midland. Durante a fin de semana, Event Horizon Hobbies en King Street foi vítima dun roubo durante a noite, o que provocou unha resposta inmediata das autoridades.

Segundo o informe policial, os autores accederon con éxito á tenda ao romper a porta de vidro frontal aproximadamente ás 2:30 da mañá. Unha vez dentro, saíron cunha importante cantidade de Magic Cards, un coleccionable moi demandado da popular colección. Magic: The Gathering Game. Estímase que as tarxetas roubadas superan os 20,000 dólares.

As forzas da lei locais animan a que se presente a calquera persoa que teña información relevante sobre o crime. Recoméndase ás persoas que se poñan en contacto coa OPP directamente no (888) 310-1122 ou enviando un correo electrónico a [email protected] Alternativamente, poden poñerse en contacto con Crime Stoppers de forma anónima chamando ao (800) 222-TIPS (8477) ou enviando a súa información en liña a través do servizo dedicado. canles.

O roubo de Event Horizon Hobbies non só provocou perdas financeiras substanciais para a tenda, senón que tamén causou angustia na comunidade local de xogos. Os entusiastas de Magic: The Gathering confían en establecementos reputados como Event Horizon Hobbies para gozar da súa afección e conectarse con outros xogadores. O incidente serve como recordatorio da importancia da vixilancia comunitaria e do apoio para disuadir a actividade delituosa.

FAQ:

P: Que son as tarxetas máxicas?

R: As tarxetas máxicas son cartas coleccionables que se usan no popular xogo de cromos chamado Magic: The Gathering. Estas cartas presentan varios personaxes, feitizos e habilidades que os xogadores poden usar estratexicamente para competir uns contra outros.

P: Onde podo proporcionar información sobre o crime?

R: Se tes algunha información que poida axudar na investigación, ponte en contacto coa OPP directamente no (888) 310-1122 ou envíalle un correo electrónico a [email protected] Alternativamente, tamén podes contactar con Crime Stoppers de forma anónima chamando ao (800) 222- CONSELLOS (8477) ou enviar a súa información a través da súa plataforma en liña.