Os entusiastas da astronomía anticipan o eclipse parcial de Lúa de outubro de 2023

Os entusiastas do ceo de todo o mundo agardan ansiosos a próxima eclipse lunar parcial prevista para o 28 de outubro de 2023. Tras unha eclipse lunar penumbral a principios de ano, este evento celeste promete cativar e sorprender aos observadores. As eclipses de Lúa fascinaron aos humanos durante séculos e seguen tendo un significado espiritual en varias culturas.

Os astrónomos e científicos tamén observan de preto as eclipses de Lúa para coñecer o sistema Terra-Lúa e comprender a interacción entre a superficie lunar e a atmosfera terrestre. Estes eventos ofrecen unha exhibición celeste única e abraiante que esperan con ansia os observadores das estrelas e os entusiastas da astronomía.

A eclipse de Lúa de outubro de 2023 comezará ás 11:31 horas en Nova Delhi e concluirá ás 3:36 da mañá do 29 de outubro. Durante este tempo, producirase unha eclipse lunar parcial mentres a lúa se move pola sombra da Terra. A eclipse será visible desde varias rexións, incluíndo Asia, Rusia, África, América, Europa, Antártida e Oceanía.

En Nova Deli, os observadores poden presenciar a eclipse no ceo do suroeste. No seu máximo, a lúa situarase 62° sobre o horizonte. Na India, espérase que a máxima eclipse se produza á 1:45 da mañá, con aproximadamente o 12% da superficie lunar inmersa na sombra.

Para experimentar a maxia dun eclipse parcial de Lúa, os entusiastas da astronomía simplemente teñen que saír e mirar o ceo. Poderán observar os cambios graduales na aparencia e a tonalidade da lúa ao longo da eclipse.

A eclipse parcial de Lúa de outubro de 2023 promete ser un evento verdadeiramente espectacular, que ofrecerá unha oportunidade única de admirar as marabillas do noso universo. Tanto se es un observador experimentado como un entusiasta casual do ceo, non perdas a oportunidade de presenciar esta fascinante exhibición celeste.

