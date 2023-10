Novo título: Exploring the Mysteries of a Lunar Eclipse in 2023

As eclipses de Lúa sempre fascinaron a persoas de todas as idades, evocando unha sensación de asombro e asombro. En 2023, ocorrerá un evento celeste coñecido como Chandra Grahan ou Eclipse de Lúa, que captará a atención dos entusiastas da astronomía de todo o mundo. Durante unha eclipse de Lúa, a Terra pasa entre o Sol e a Lúa, proxectando a súa sombra sobre a superficie da Lúa. Este fenómeno só pode ocorrer durante a lúa chea, cando o Sol, a Terra e a Lúa se aliñan en liña recta.

Chandra Grahan 2023: eclipse lunar, data e hora

A eclipse parcial de Lúa comezará o sábado 28 de outubro, continuando ata a madrugada do domingo 29 de outubro. A medida que a Lúa cae dentro da sombra da penumbra da Terra o 28 de outubro, máis tarde entrará na rexión máis escura coñecida como umbra.

Temporalización de Chandra Grahan 2023: verase un eclipse lunar na India?

Si, esta eclipse lunar será visible na India e en todo o continente asiático. Segundo a axencia espacial estadounidense NASA, a India ofrece excelentes oportunidades de visualización para este evento celeste.

Chandra Grahan 2023: onde máis será visible o eclipse lunar?

Ademais da India, a eclipse de Lúa tamén será visible en todo o hemisferio oriental, incluíndo zonas de África, Europa, Asia e Australia. Non obstante, os observadores dos Estados Unidos de América non terán a oportunidade de presenciar este espectáculo. Algunhas rexións do Brasil en América do Sur poden experimentar a eclipse durante a saída da lúa.

Eclipse de Lúa 2023: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal Time

O período de sutak, considerado unha duración aproximada de 9 horas, comezará ás 04:06 horas do sábado 28 de outubro e concluirá ás 02:22 horas do domingo 29 de outubro.

Chandra Grahan 2023, eclipse lunar: Sharad Purnima tithi, data e hora

O tithi de Purnima, que simboliza a lúa chea, comezará ás 04:15 horas do sábado 28 de outubro e rematará ás 01:52 horas do domingo 29 de outubro.

Que é unha eclipse de Lúa?

As eclipses de Lúa son eventos celestes comúns que se poden observar desde varias partes da Terra. Constan de dúas fases principais: a eclipse penumbral e a eclipse umbral. A eclipse penumbral é a etapa inicial cando a Lúa entra na sombra penumbral da Terra, causando un sutil efecto de escurecemento. A eclipse umbral é a fase máis dramática, durante a cal a Lúa entra na sombra umbral da Terra. A medida que avanza máis profundamente na sombra, a Lúa pode escurecerse e adquirir tons de vermello, laranxa ou marrón, un fenómeno chamado a miúdo "lúa de sangue". Esta cor rechamante é o resultado da dispersión da luz solar pola atmosfera terrestre, permitindo que só as lonxitudes de onda máis longas de luz alcancen e iluminen a Lúa.

Eclipse lunar de 2023: é seguro ver a Chandra Grahan?

A diferenza das eclipses solares que requiren unha protección ocular especial, as eclipses de Lúa poden observarse con seguridade a simple vista. Os prismáticos ou un telescopio poden mellorar a experiencia proporcionando unha visión máis próxima. Cabe destacar que a aparición e duración dunha eclipse lunar pode variar dun evento a outro, dependendo da posición da Lúa na súa órbita e da orientación da Terra.