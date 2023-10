A Era Espacial está deixando a súa marca na atmosfera terrestre

Un estudo recente publicado nos Proceedings of the National Academy of Sciences revela que a Idade Espacial está a ter un impacto na atmosfera terrestre. Os investigadores atoparon cantidades significativas de metais nos aerosois da atmosfera, probablemente polo crecente número de lanzamentos e retornos de naves espaciais e satélites. Esta presenza de metal está a alterar a química atmosférica, afectando potencialmente á capa de ozono e ao clima.

Dirixido por Dan Murphy, da Administración Nacional Oceánica e Atmosférica, o equipo de investigación descubriu máis de 20 elementos en proporcións que coinciden coas utilizadas nas aliaxes das naves espaciais. Observaron que a masa de certos metais, como o litio, o aluminio, o cobre e o chumbo, procedentes da reentrada das naves espaciais superou con creces as concentracións destes metais que se atopan no po cósmico natural. Sorprendentemente, case o 10% das grandes partículas de ácido sulfúrico, que axudan a protexer e amortiguar a capa de ozono, contiñan aluminio e outros metais das naves espaciais.

Os científicos estiman que para 2030, ata 50,000 satélites máis poderán chegar á órbita. Isto significa que, nas próximas décadas, ata a metade das partículas de ácido sulfúrico estratosféricos poderían conter metais procedentes da reentrada. Aínda se descoñecen os efectos deste sobre a atmosfera, a capa de ozono e a vida na Terra.

Estudar a estratosfera é un reto, xa que é unha rexión onde os humanos non viven. Só os voos máis altos entran nesta rexión durante un curto período de tempo. Non obstante, como parte do Programa de Ciencia Aerotransportada da NASA, os científicos utilizan avións de investigación para recoller mostras da estratosfera. Os instrumentos están unidos ao cono do nariz para garantir que o aire mostrado sexa fresco e non perturbado.

A estratosfera é unha capa estable e aparentemente tranquila da atmosfera. Tamén é o fogar da capa de ozono, un compoñente crucial para protexer a vida na Terra da radiación ultravioleta nociva. Durante as últimas décadas, a capa de ozono estivo ameazada, pero fixéronse esforzos globais coordinados para reparala e repoñer.

O crecente número de lanzamentos e retornos espaciais é o responsable de introducir máis metais na estratosfera. A medida que se lanzan foguetes e se despregan os satélites, deixan atrás un rastro de partículas metálicas que teñen o potencial de impactar na atmosfera dun xeito que os científicos aínda están intentando comprender.

En conclusión, o estudo destaca a necesidade de realizar máis investigacións para determinar as consecuencias exactas da Idade Espacial na atmosfera terrestre. Os descubrimentos suxiren que a crecente presenza de metais procedentes de naves espaciais e satélites pode ter implicacións para o clima, a capa de ozono e a habitabilidade global do noso planeta.

