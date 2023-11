A fascinante busca do último antepasado común universal da vida

Os científicos levan moito tempo cativados polo misterio das orixes da vida. Unha das preguntas máis intrigantes é quen ou cal foi o último antepasado común universal (LUCA) de todos os organismos vivos? Un estudo recente realizado polas biólogas Tara Mahendrarajah e Anja Spang, xunto con socios colaboradores, arroxa unha nova luz sobre este antigo proxenitor.

Usando un novo enfoque de datación molecular, os investigadores estimaron que LUCA viviu hai entre 4.32 e 4.52 millóns de anos, un momento no que o noso planeta aínda estaba na súa infancia. A aparición de LUCA segue sendo un misterio, pero crese que foi unha célula con constituíntes esenciais como proteínas ribosómicas e ATP sintase. Estas proteínas básicas atópanse en bacterias, arqueas e eucariotas, o que indica a súa herdanza ancestral compartida.

Aínda que a idade estimada de LUCA se aliña estreitamente coas estimacións anteriores, o estudo arroxou informacións interesantes noutras partes da árbore evolutiva da vida. Ao contrario da crenza de que as arqueas, bacterias antigas, foron anteriores ás bacterias actuais, o novo enfoque de datación revela que o último antepasado común das arqueas coñecidas existiu hai entre 3.37 e 3.95 millóns de anos. Isto implica que as formas anteriores de arqueas poden extinguirse ou permanecer sen descubrir.

Ademais, o último antepasado común dos eucariotas, organismos con células que conteñen un núcleo como plantas e animais, xurdiu hai entre 1.84 e 1.93 millóns de anos. Este achado desafía a idea de que os eucariotas representan unha rama separada na árbore da vida. Pola contra, son unha fusión de ramas bacterianas e arqueas, que representan a interconexión de toda a vida na Terra.

Comprender LUCA e os seus descendentes ten implicacións de gran alcance. Mellorar o noso coñecemento da vida microbiana temperá permite unha mellor comprensión do ciclo dos nutrientes, prever patróns futuros de biodiversidade e mesmo comprender a evolución dos organismos en resposta a un clima cambiante.

Preguntas máis frecuentes:

P: Que significa LUCA?

R: LUCA significa "último antepasado común universal".

P: Cantos anos ten LUCA?

R: Segundo o estudo recente, LUCA viviu hai entre 4.32 e 4.52 millóns de anos.

P: Cales son as proteínas esenciais que comparten todos os organismos vivos?

R: As proteínas ribosómicas e a ATP sintase están entre as proteínas básicas que comparten todas as bacterias, arqueas e eucariotas.

P: As arqueas son máis antigas que as bacterias?

R: O estudo suxire que os antepasados ​​de todas as arqueas actuais son máis novos que os das bacterias.

P: Cando xurdiron os eucariotas?

R: O último antepasado común dos eucariotas existiu hai entre 1.84 e 1.93 millóns de anos.