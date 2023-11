A importancia comercial do litio segue aumentando, coa súa produción orixinaria principalmente de pegmatitas de litio-cesio-tantalo (LCT). Estas rochas notables amosan texturas moi grosas; porén, o seu descubrimento resultou esquivo debido ao seu pequeno tamaño e á súa clasificación previa como simples curiosidades xeolóxicas. Como resultado, a exploración de pegmatitas LCT segue sendo un reto debido ao coñecemento limitado neste campo.

Convencionalmente, a exploración de minerais comeza con buscas específicas do medio ambiente propicio para a formación dun mineral específico. Aínda que existen varios modelos xenéticos que guían as exploracións de minerais como o cobre e o ouro, os modelos dispoñibles para as pegmatitas LCT son escasos. Lot Koopmans et al. buscan arroxar luz sobre os misterios que rodean a exploración do litio. Koopmans explica que comprender a historia xeolóxica de certos ambientes que facilitan a formación de pegmatitas LCT é primordial para localizalos.

Históricamente, dúas hipóteses principais explicaron a xénese das pegmatitas: o fraccionamento extremo dun corpo granítico parental ou a fusión parcial en baixo grao dunha rocha metamórfica. Non obstante, Koopmans et al., nos seus estudos sobre pegmatitas en Zimbabue e Estados Unidos, atoparon evidencias de campo que desafiaban a explicación empregando estes modelos convencionais. Os autores non atoparon explicacións alternativas satisfactorias dispoñibles na literatura existente.

Tras participar en debates estimulantes en conferencias específicas de disciplinas, os investigadores sintetizaron as súas observacións e cálculos termodinámicos para propoñer un modelo petroxenético innovador e de varias etapas. Neste modelo, as rochas metasedimentarias sofren unha fusión parcial durante o metamorfismo progrado, producindo unha fusión granítica moderadamente enriquecida que cristaliza como unha intrusión granítica. Posteriormente, este granito refunde, creando unha fusión moi enriquecida que finalmente cristaliza como unha pegmatita rica en litio.

Este mecanismo recentemente proposto aborda restricións xeoquímicas e xeocronolóxicas anteriores que os modelos anteriores non podían explicar satisfactoriamente. Koopmans expresa optimismo para futuras investigacións, afirmando que o seguinte paso pasa por atopar a área de campo e a metodoloxía adecuadas para estudar estes procesos de formación de pegmatitas. Pode implicar incorporar novos sistemas isotópicos para reunir evidencias e probar a validez do modelo.

A investigación realizada por Koopmans et al. representa un paso importante para descubrir os misterios das pegmatitas ricas en litio e allana o camiño para unha maior exploración e descubrimento neste campo.

FAQ:

P: Que son as pegmatitas LCT?

R: As pegmatitas LCT son rochas que conteñen altas concentracións de litio, cesio e tántalo.

P: Cales son os retos para explorar as pegmatitas LCT?

R: As pegmatitas LCT son pequenas e antes eran consideradas curiosidades xeolóxicas, o que limita o noso coñecemento da súa exploración e dificulta a súa localización.

P: Cal é o modelo petroxenético proposto para a formación de pegmatitas ricas en litio?

R: O modelo proposto suxire que as rochas metasedimentarias sofren unha fusión parcial durante o metamorfismo, formando unha intrusión granítica moderadamente enriquecida. Este granito refunde despois, dando lugar a unha fusión moi enriquecida que forma unha pegmatita rica en litio ao cristalizar.