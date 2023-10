Comprender os rastros brillantes das chuvias de meteoritos

Durante as choivas de meteoros, os observadores reciben ocasionalmente un raro fenómeno coñecido como trens persistentes, que son rastros brillantes que permanecen no ceo despois do paso dun meteoro. Os científicos aínda están intentando determinar a causa exacta dos trens persistentes, pero xurdiron dúas teorías principais.

Unha teoría suxire que a viaxe a alta velocidade dos meteoroides fai que retiren os electróns das moléculas de aire, o que resulta en ionización. Crese que o brillo observado nos trens persistentes provén da liberación de enerxía cando estas moléculas ionizadas capturan un electrón perdido do medio. Outra teoría implica a quimioluminiscencia, onde os metais que se vaporizan dos meteoroides que se moven rápido interactúan co ozono e o osíxeno da atmosfera, creando un brillo luminoso.

Durante o pico da choiva de meteoros Oriónidas, que ocorreu na noite do 21 ao 22 de outubro, os observadores baixo ceos claros e escuros puideron ver uns 10-20 meteoros por hora. O punto radiante, que é a orixe aparente dos meteoros, situouse na constelación de Orión. Porén, é importante non centrarse só neste punto do ceo, xa que os meteoros oriónidos poden aparecer desde calquera dirección.

Ademais das Oriónidas, tamén paga a pena estar atentos ás chuvias de meteoros das Táuridas do Sur e das Táuridas do Norte, que se solapan coas Oriónidas. Ambas estas chuvias orixínanse da constelación de Touro, xusto ao oeste de Orión. Mentres que as Táuridas do Norte alcanzan o seu pico a mediados de novembro, as Táuridas do Sur presentan un caso único.

Necesítanse máis investigacións para comprender completamente os mecanismos detrás dos trens persistentes e para desvelar os misterios das choivas de meteoritos. Anímase aos observadores a escanear o máximo posible do ceo durante as choivas de meteoritos para maximizar as súas posibilidades de presenciar estes eventos celestes cativantes.

Fontes:

- "Como aproveitar ao máximo as choivas de meteoritos e outros eventos do ceo nocturno"

Definicións:

– Meteoroide: pequeno obxecto rochoso ou metálico que orbita ao redor do Sol

– Ionización: proceso de engadir ou eliminar electróns de átomos ou moléculas, dando lugar á formación de ións.

– Quimioluminiscencia: a emisión de luz como resultado dunha reacción química, sen implicación de calor.