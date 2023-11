Prepárate para unha exhibición deslumbrante: a chuvia de meteoritos de leónidas

Se tes previsto un ceo despexado para a madrugada do martes, non perdas a oportunidade de presenciar un evento celeste abraiante. A choiva de meteoros das Leónidas, caracterizada por unha explosión brillante de estrelas fugaces, podería ser visible se atopas un punto escuro para contemplar o ceo nocturno.

Cada novembro, a Terra atravesa unha ampla extensión de xeo e po que deixa atrás o cometa Tempel-Tuttle, coñecido oficialmente como 55P/Tempel-Tuttle. Este cometa, descuberto en 1865, orbita ao redor do Sol e crúzase co camiño da Terra aproximadamente cada 33 anos. Despois do seu último encontro en 1998, actualmente está moito máis aló da órbita de Saturno e regresa gradualmente á súa próxima aproximación en 2031.

Durante novembro, o noso planeta atravesa os restos do cometa Tempel-Tuttle, dando lugar á chuvia anual de meteoros das Leónidas. Os pacientes observadores poden detectar varios meteoros brillantes que atravesan o ceo cada noite desde a constelación de Leo entre o 3 de novembro e o 2 de decembro. Non obstante, o pico da chuvia de meteoros prodúcese ao redor do 17 de novembro cando a Terra atravesa a parte máis densa da corrente de escombros do cometa. Durante este pico, podes esperar ver entre 10 e 15 meteoros por hora, o que fai unha exhibición impresionante.

Os meteoros leonidas son coñecidos pola súa alta velocidade, superando os 70 quilómetros por segundo, o que os fai excepcionalmente brillantes. Moitas veces deixan rastros brillantes de gases ionizados chamados "trens persistentes", que poden permanecer na atmosfera durante varios minutos ou incluso horas despois de que o meteoro desaparecese.

Emocionantemente, as Leónidas deste ano poderían ter un pico adicional na mañá do martes 21 de novembro de 2023. A investigación do astrónomo Mikhail Maslov suxire que a Terra cruzará o rastro de restos concentrados liberado polo cometa Tempel-Tuttle en 1733, o que resultará nunha actividade meteorolóxica mellorada. Se as predicións de Maslov son certas, este segundo pico podería xerar meteoros aínda máis brillantes do habitual, ofrecendo un espectáculo notable para os observadores do ceo a pesar da presenza dunha Lúa Gibosa Crecente.

FAQ:

P: Cando é o mellor momento para observar a choiva de meteoros das Leónidas?

R: O pico da choiva de meteoros das Leónidas adoita producirse ao redor do 17 de novembro de cada ano, pero os observadores pacientes poden detectar meteoros entre o 3 de novembro e o 2 de decembro.

P: Onde debo mirar ao ceo para ver a choiva de meteoritos das Leónidas?

R: Os meteoros parecen irradiar cara ao exterior desde a constelación de Leo. Mira cara á constelación de Leo e explora o ceo en busca de estrelas fugaces.

P: A que velocidade viaxan os meteoros Leónidas?

R: Os meteoros leonidas viaxan a velocidades superiores aos 70 quilómetros por segundo, o que os fai incriblemente rápidos e brillantes.

P: Que son os trens persistentes?

R: Os trens persistentes son rastros brillantes de gases ionizados deixados polos meteoros, que poden permanecer visibles na atmosfera durante minutos ou incluso horas despois do paso do meteoro.