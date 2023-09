SpaceX tentará bater o 17º voo con Falcon 9 Booster

SpaceX está disposto a superar os límites da reutilización do refuerzo co lanzamento dun foguete Falcon 9 utilizando un propulsor de primeira etapa que realizará o seu voo número 17. A misión, coñecida como Starlink 6-17, está programada para despegar da plataforma 40 de Cabo Cañaveral ás 10:47 EDT.

O propulsor en cuestión, número de serie 1060, fará historia ao completar o seu voo número 17. SpaceX logrou un fito importante a principios deste ano cando certificou a súa flota de propulsores de primeira etapa Falcon 9 para ata 20 voos, e este lanzamento achegarao un paso máis a ese obxectivo.

Orixinalmente voado en xuño de 2020 para despregar o satélite GPS 3-3 para a Forza Espacial dos EE. 5 misións, ademais de entregar 2 cargas útiles de Starlink.

Non obstante, o lanzamento enfróntase a retos relacionados co tempo. Os meteorólogos da Forza Espacial están a supervisar unha fronte meteorolóxica preto da costa espacial de Florida, xunto cunha tormenta que se está gestando no Atlántico. A previsión prevé un 60 por cento de posibilidades de tempo aceptable para o lanzamento, sendo a principal preocupación a violación da regra das nubes cúmulos. Se o lanzamento se atrasase un día, as condicións poden empeorar con só un 30 por cento de posibilidades de tempo aceptable.

Esta misión tamén marcará o lanzamento número 20 dos satélites V2 mini Starlink, que ofrecen un tamaño máis grande e catro veces o ancho de banda en comparación coas versións anteriores. Orixinalmente, os satélites Starlink V2 de tamaño completo tiñan a intención de ser lanzados usando o vehículo Starship de SpaceX. Non obstante, o debut atrasado de Starship levou a SpaceX a crear unha versión condensada dos satélites que se lanzarán no Falcon 9.

En conclusión, SpaceX está a punto de facer historia ao intentar un voo número 17 co seu impulsor Falcon 9. Este logro destaca o compromiso da compañía coa reutilización na exploración espacial e senta as bases para futuras misións utilizando o seu vehículo Starship totalmente reutilizable.

Definicións:

– Reutilización do refuerzo: a capacidade de reutilizar o impulsor da primeira etapa dun foguete para varios lanzamentos.

– Falcon 9: vehículo de lanzamento orbital de dúas etapas de SpaceX capaz de entregar cargas útiles en órbita.

– Starlink: a constelación de Internet satelital de SpaceX deseñada para ofrecer cobertura de banda ancha global.

