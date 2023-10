SpaceX Falcon 9 lanza con éxito 21 satélites Starlink desde Vandenberg Space Force Base

A primeira hora desta mañá, un foguete SpaceX Falcon 9 despegou da base da forza espacial de Vandenberg en California, entregando con éxito 21 satélites Starlink en órbita. Este lanzamento marca a primeira das dúas misións de entrega de Starlink previstas para o día.

O foguete Falcon 9, impulsado por nove motores Merlin 1D, despegou ás 1:23 am PDT. Despois do despegue do Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), o foguete emprendeu unha traxectoria cara ao sueste. Este lanzamento destaca xa que é a misión número 22 realizada por SpaceX desde a costa oeste este ano, así como o lanzamento orbital número 75 de 2023 para a compañía.

Un aspecto destacable desta misión é a reutilización do reforzo da primeira etapa. Este reforzo en particular completou 16 voos, xa que foi empregado anteriormente en misións como Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 e máis. Despois da fase de combustión principal, que durou aproximadamente dous minutos e medio, a primeira etapa aterrou con éxito no buque dron chamado "Por suposto que aínda te amo" no Océano Pacífico.

O despregamento dos 21 satélites V2 Mini Starlink está previsto que teña lugar unha hora despois do lanzamento. Estes satélites son a próxima xeración de naves Starlink, equipadas con antenas melloradas e paneis solares máis grandes. En comparación cos seus predecesores, os satélites V2 Mini teñen a capacidade de ofrecer catro veces o ancho de banda. O lanzamento de hoxe marca a 28ª vez que se emprega o modelo V2 Mini desde a súa presentación a principios deste ano.

Ademais deste lanzamento, outro foguete Falcon 9 despegará máis tarde hoxe desde a Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. Esta misión levará unha carga útil récord de 23 satélites Mini Starlink V2, o maior número que se despregará nunha única misión.

Está claro que SpaceX segue facendo progresos significativos na súa constelación de satélites Starlink, ampliando aínda máis a súa cobertura global de banda ancha e preparando o camiño para mellorar a conectividade a Internet en todo o mundo.

Definicións:

– Falcon 9: un foguete orbital de dúas etapas desenvolvido e fabricado por SpaceX para o transporte de satélites e naves espaciais ao espazo.

– Starlink: unha constelación de internet vía satélite construída por SpaceX que proporciona cobertura de banda ancha global.

– Vandenberg Space Force Base: unha base da forza espacial dos Estados Unidos situada ao noroeste de Lompoc, California.

– Lanzamento orbital: o proceso de enviar un foguete ou nave espacial en órbita arredor dun corpo celeste.

