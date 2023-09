SpaceX está listo para lanzar outro lote de satélites Starlink

By

Está previsto que SpaceX lance outro grupo de satélites para o seu servizo de internet Starlink desde a base da forza espacial Vandenberg en California. A misión, coñecida como Starlink Group 7-2, despregará en órbita 21 satélites Starlink de segunda xeración. Estes satélites son unha versión condensada dos satélites Starlink V2 de tamaño completo que se lanzarán no futuro usando o vehículo Starship.

O foguete Falcon 9 despegará da Base da Forza Espacial Vandenberg e a primeira etapa separarase despois de aproximadamente dous minutos e medio. O propulsor, designado B1071, tentará entón aterrar no buque dron situado na costa de Baixa California. Se ten éxito, marcará o 11º voo do propulsor e a oitava vez que aterra no buque dron.

Mentres, a segunda etapa completará a súa primeira queima para alcanzar unha órbita inicial de estacionamento. Despois dunha costa de 45 minutos, realizará un segundo disparo para alcanzar a órbita final prevista. A T+1 hora, 2 minutos e 19 segundos despois do lanzamento, despregaranse os 21 satélites.

Segundo as estatísticas de Jonathan McDowell, astrónomo do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, este lanzamento elevará o número total de satélites Starlink lanzados a 5,070. SpaceX informou anteriormente de ter máis de 1.5 millóns de subscritores de Starlink e que o servizo está dispoñible en máis de 60 países.

O lanzamento transmitirase en directo, proporcionando aos espectadores un asento na primeira fila para presenciar outro fito nos esforzos continuos de SpaceX para ampliar o seu servizo de internet Starlink e a súa cobertura global.

Fontes:

– Jonathan McDowell (Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian)

- SpaceX