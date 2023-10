Asentamento de larvas de coral: comprensión do papel dos microorganismos

Os esforzos de restauración dos arrecifes dependen en gran medida do asentamento exitoso das larvas de coral, pero coa crecente interrupción causada polas perturbacións relacionadas co cambio climático, conseguir un asentamento fiable en condicións de acuicultura converteuse nun desafío. Non obstante, un estudo recente realizado por investigadores tiña como obxectivo investigar o papel dos microorganismos no asentamento de larvas de coral.

O estudo centrouse no asentamento de larvas da especie de coral Acropora tenuis, que foron expostas a biopelículas microbianas cultivadas en diferentes condicións. Analizouse a composición da comunidade de biofilmes mediante técnicas de secuenciación de xenes. Os investigadores descubriron que diversas comunidades de biofilmes se correlacionaban cun forte asentamento larvario. Taxons específicos, como Myxoccales sp., Granulosicoccus sp., Alcanivoraceae sp., JTB23 sp. (Gammaproteobacteria) e Pseudovibrio denitrificans, asociáronse a un alto asentamento. Por outra banda, os taxons estreitamente relacionados con Reichenbachiella agariperforans, Pleurocapsa sp., Alcanivorax sp., Sneathiella limmimaris, así como varias diatomeas e algas pardas asociáronse con baixo asentamento.

O estudo tamén revelou a presenza de nodos específicos na rede microbiana que facilitaban as conexións entre comunidades de asentamento baixo e alto. Esta información proporciona información sobre os mecanismos de reunión da comunidade que impulsan o asentamento.

Mellorar o asentamento de larvas de coral na acuicultura é crucial para os programas de restauración dos arrecifes. Ao comprender os taxons microbianos específicos asociados aos biopelículas que inducen o asentamento, os investigadores poden desenvolver estratexias para mellorar o asentamento de larvas de coral e, en definitiva, apoiar a supervivencia a longo prazo dos arrecifes de coral.

A acuicultura de coral xoga un papel importante nos esforzos de restauración a gran escala. Implica o cultivo de corais en acuarios especializados, que se pode conseguir mediante a propagación asexual ou sexual. A propagación sexual, en particular, ofrece beneficios como a diversidade xenética e un dano reducido ás colonias de corais adultos. Non obstante, a comprensión dos indicios ambientais necesarios para o asentamento e a metamorfose das larvas aínda é limitada.

Investigacións anteriores demostraron que as algas coralinas crustosas (CCA) e os seus biofilms microbianos asociados poden desencadear o asentamento en varias especies de invertebrados mariños. Os experimentos de selección de larvas con biopelículas asociadas a CCA indicaron taxas microbianas específicas que inflúen no asentamento. Por exemplo, demostrouse que certas especies bacterianas e compostos orgánicos como o tetrabromopirrol (TBP) inducen a metamorfose nas larvas de coral. Non obstante, aínda non se coñecen ben os taxons microbianos específicos ou os metabolitos implicados no recrutamento de larvas de coral.

Este estudo utilizou experimentos de elección de asentamentos e enfoques moleculares para analizar as comunidades microbianas asociadas ao asentamento de larvas de coral. Os investigadores caracterizaron as biopelículas microbianas mediante a secuenciación de xenes e construíron redes de co-ocurrencia para comprender a estrutura das comunidades microbianas que se correlacionaron con diferentes niveis de asentamento. A través desta análise, identificaron taxons microbianos clave que formaban parte integrante dos biopelículas inducidas polo asentamento e que servían de enlace entre módulos dentro da rede.

En xeral, este estudo proporciona información valiosa sobre as interaccións microbianas coas larvas de coral e o seu papel no asentamento. Os taxons microbianos identificados asociados a un alto asentamento teñen o potencial de mellorar a acuicultura de coral para os esforzos de restauración dos arrecifes.

