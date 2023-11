Desvelando os misterios da aurora boreal

A medida que o día pasa ao crepúsculo, un fenómeno natural fascinante toma o protagonismo, cautivando aos espectadores coa súa beleza luminosa. As auroras, tamén coñecidas como auroras boreais e australes, embellecen os ceos con deslumbrantes exhibicións de cores vibrantes, deixando abraiados aos espectadores. Estas luces etéreas son causadas por execcións de masa coronal (CME) do Sol e pódense observar en varios lugares do globo.

As auroras ocorren cando as partículas cargadas da atmosfera solar chocan con átomos e moléculas da atmosfera terrestre. Estas partículas, predominantemente electróns e protóns, son impulsadas cara ao noso planeta polo campo magnético do Sol. Cando interactúan cos gases atmosféricos, especialmente o osíxeno e o nitróxeno, emiten diferentes lonxitudes de onda de luz, dando lugar aos impresionantes espectáculos que asistimos.

Observadas con frecuencia en rexións polares como o Ártico e a Antártida, as auroras ofrecen un maxestuoso ballet de cores danzantes no ceo escuro. Verdes, azuis, rosas e morados brillantes pintan un lenzo que parece cobrar vida. Estes tons pódense atribuír á composición da atmosfera terrestre e á altitude á que se producen as colisións.

FAQ:

P: Por que as auroras son visibles principalmente nas rexións polares?

A: As auroras vense predominantemente nas rexións polares porque o campo magnético terrestre canaliza as partículas cargadas cara aos polos, o que aumenta a probabilidade de colisións coas partículas atmosféricas.

P: As auroras son prexudiciais para os humanos?

A: As auroras non supoñen un dano directo ao ser humano. Non obstante, as partículas cargadas responsables das pantallas luminosas poden interferir cos sistemas electrónicos e as comunicacións por satélite.

P: Cantas veces podes ver auroras?

A: A aparición de auroras está ligada á actividade solar, que segue un ciclo de 11 anos. Durante os períodos de alta actividade solar, as auroras pódense ver con máis frecuencia e en latitudes máis baixas.

En conclusión, presenciar a maxia das auroras iluminando os ceos é un testemuño das intrincadas harmonías entre o noso Sol e a Terra. Estas cativadoras exhibicións ofrecen unha ollada ás marabillas do noso universo e serven como recordatorio dos sorprendentes fenómenos naturais que nos rodean. Así que, a próxima vez que te atopes baixo un ceo nocturno estrelado, mantén os ollos abertos para o fascinante baile das auroras.