Revelada a causa do maior evento sísmico en Marte: información dun estudo liderado polo Reino Unido

Un estudo recente liderado pola Universidade de Oxford arroxou luz sobre a probable causa do maior evento sísmico xamais rexistrado en Marte. O terremoto de magnitude 4.7 foi detectado polo módulo de aterraxe InSight da NASA o 4 de maio de 2020 e as vibracións resultantes reverberaron no planeta durante seis horas. Inicialmente, os científicos crían que o evento sísmico foi causado por un impacto de meteorito, xa que tremores similares ocorreron no pasado debido a tales impactos. Non obstante, unha extensa busca da superficie de Marte, que abarca 144 millóns de quilómetros cadrados, non revelou ningún indicio dun novo cráter.

Publicado na revista Geophysical Research Letters, os resultados da investigación indican que Marte é máis activo sísmicamente do que se pensaba. O investigador principal, o doutor Benjamin Fernando, suxire que o evento probablemente foi causado pola liberación de estrés dentro da codia de Marte, xa que o planeta carece de placas tectónicas activas. Explica que estas tensións acumuláronse ao longo de miles de millóns de anos debido ao arrefriamento e a redución de diferentes partes do planeta a diferentes ritmos. Os resultados do estudo contribúen a unha comprensión máis profunda destes estrés e poderían axudar a identificar rexións máis seguras para futuros esforzos de colonización humana.

A colaboración implicada nesta investigación foi significativa, con axencias espaciais e científicos de todo o mundo achegando a súa experiencia. A Axencia Espacial Europea, a Axencia Espacial Nacional Chinesa, a Organización de Investigación Espacial India e a Axencia Espacial dos Emiratos Árabes Unidos ofreceron o uso dos seus satélites, o que supón unha colaboración por primeira vez entre todas as misións en órbita arredor de Marte para un proxecto singular. Este esforzo foi dirixido polo doutor Fernando da Universidade de Oxford e é visto como un modelo para futuras colaboracións internacionais no espazo profundo.

Aínda que o módulo de aterraxe InSight quedou fóra de liña en decembro de 2020, este evento sísmico foi un dos últimos eventos rexistrados pola nave despois de máis de catro anos en Marte. O coñecemento adquirido a partir destes eventos sísmicos contribúe á nosa comprensión da xeoloxía de Marte e proporciona información valiosa para posibles esforzos futuros de exploración e colonización.

