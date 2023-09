Nova técnica de imaxe revela filamentos da web cósmica que conectan galaxias

Os astrónomos capturaron con éxito o esquivo brillo da rede cósmica, a estrutura máis grande do universo que conecta galaxias a grandes distancias. Este avance proporciona información valiosa sobre a formación e evolución das galaxias, así como a detección da materia escura, que comprende o 80% da masa do universo.

Anteriormente, en 2014, os astrónomos utilizaron a radiación dun quásar distante para imaxes da rede cósmica. Posteriormente, en 2019, empregáronse galaxias novas e formadoras de estrelas para iluminar esta rede interconectada. Agora, os astrónomos capturaron directamente a luz emitida pola rede cósmica nas profundidades do espazo, a aproximadamente 10 a 12 mil millóns de anos luz de distancia.

Christopher Martin, o autor principal do estudo e profesor de física do Instituto Tecnolóxico de California, explicou que este novo achado permite aos astrónomos ver as estruturas filamentosas sen necesidade dun obxecto brillante próximo. O equipo utilizou o Keck Cosmic Web Imager no Observatorio Keck en Hawai para cazar as emisións do gas hidróxeno, que constitúe o compoñente principal da rede cósmica.

Para superar o desafío da contaminación lumínica, o equipo tomou imaxes de dous parches distintos do ceo que conteñen diferentes partes da rede cósmica. Ao restar a luz de fondo dunha imaxe e viceversa, os investigadores puideron illar a rede filamentosa da rede cósmica, tal e como prevén as simulacións. Esta técnica innovadora proporciona aos astrónomos un mapa tridimensional da rede cósmica.

Estas imaxes non só proporcionan unha comprensión máis profunda de como se forman e evolucionan as galaxias, senón que tamén arroxan luz sobre o papel da rede cósmica no abastecemento de gas para o crecemento e a formación de estrelas. Crese que as galaxias fórmanse nas interseccións destes filamentos.

A investigación, publicada na revista Nature, supón un fito significativo na nosa exploración do universo e abre novas vías para estudar a rede cósmica e o seu impacto na formación e evolución das galaxias.

Definicións:

1. Web cósmica: unha vasta rede de filamentos que conectan galaxias polo universo.

2. Materia escura: forma de materia que non emite nin interactúa coa luz, que representa aproximadamente o 80% da masa do universo.

Fontes: Nature, Observatorio WM Keck