O telescopio espacial James Webb da NASA detecta dióxido de carbono na lúa Europa de Xúpiter, indicando potencial de vida

O descubrimento de dióxido de carbono na lúa Europa de Xúpiter polo telescopio espacial James Webb da NASA suxire que a lúa pode ter condicións adecuadas para a vida. Este achado proporciona evidencia de intercambios entre a superficie xeada de Europa e o seu océano subterráneo, destacando o potencial da Lúa para futuras misións de exploración espacial.

Europa é un mundo cautivador cun océano salgado e subsuperficial de auga líquida que podería conter o dobre de auga que todos os océanos da Terra xuntos. Non obstante, os científicos non estaban seguros de se o océano da Lúa contiña os produtos químicos necesarios para a vida, especialmente o carbono. Usando datos do telescopio espacial James Webb, os astrónomos confirmaron a presenza de carbono na superficie de Europa, probablemente orixinado do seu océano subterráneo. Este descubrimento indica a posibilidade dun ambiente habitable dentro do océano de Europa.

A detección de dióxido de carbono na superficie de Europa observouse principalmente nunha rexión chamada Tara Regio, coñecida como "terreo do caos" debido á súa superficie xeoloxicamente nova e alterada. Este achado suxire que houbo un intercambio de material entre o océano subterráneo de Europa e o xeo da súa superficie.

O carbono é un elemento esencial para a vida biolóxica na Terra, e a súa presenza en Europa suscita preguntas sobre a potencial habitabilidade do océano de Europa. Son necesarias máis investigacións e exploracións para determinar se Europa podería soportar a vida tal e como a coñecemos.

A NASA planea lanzar a sonda Europa Clipper en outubro de 2024, que realizará numerosos sobrevós próximos a Europa para reunir máis datos e explorar o potencial da Lúa para albergar vida.

En resumo, a detección de dióxido de carbono na superficie de Europa polo telescopio espacial James Webb da NASA suxire que a lúa pode ter un ambiente favorable para a vida. Este descubrimento destaca a importancia dunha exploración e investigación adicional para determinar a habitabilidade potencial do océano subterráneo de Europa.

Fontes:

– Telescopio espacial James Webb da NASA

– Nave espacial Europa Clipper

– Fontes do artigo: NASA, ESA, CSA, Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC), Samantha K Trumbo (Universidade de Cornell), Alyssa Pagan (STScI)