Na vasta extensión do Gran Deserto do Mar de Area, que abarca Exipto e Libia, atópase un tesouro escondido que agarda ser descuberto. Anacos brillantes de vidro amarelo están espallados pola paisaxe areosa, coñecida como vidro do deserto libio. Este vidro natural cautivou a científicos e coleccionistas de minerais pola súa beleza, rareza e orixes intrigantes.

Durante case un século, o misterio que rodea a formación do vidro do deserto de Libia desconcerta aos investigadores. As teorías ían desde volcáns lunares ata raios ou impactos de meteoritos. Non obstante, coa chegada da tecnoloxía de microscopía avanzada, os científicos cren que finalmente descubriron o segredo.

A través dun esforzo de colaboración entre universidades e centros científicos de Alemaña, Exipto e Marrocos, un equipo de investigadores propúxose investigar a orixe do vidro do deserto libio. O seu estudo innovador implicou a análise das mostras de vidro utilizando técnicas de microscopía electrónica de transmisión (TEM) de última xeración.

Baixo o microscopio, os investigadores descubriron pequenos minerais incrustados no vidro, incluíndo diferentes formas de óxido de circonio (ZrO₂). Estes minerais proporcionaron pistas cruciais sobre as condicións nas que se formou o vidro do deserto libio. A presenza de circonio cúbico, un substituto sintético dos diamantes, indicaba altas temperaturas de 2,250 °C a 2,700 °C. Ademais, o raro polimorfo de ZrO₂, coñecido como orto-II ou OII, apuntou a presións extremas de aproximadamente 130,000 atmosferas. Estas condicións extraordinarias só se puideron conseguir mediante o impacto dun meteorito ou a explosión dunha bomba atómica na codia terrestre.

Aínda que esta revelación resolve parte do misterio, aínda quedan preguntas adicionais sen resposta. Continúa a busca do cráter parental, onde se produciu o impacto do meteorito. Os cráteres de meteoritos coñecidos nas proximidades, como GP e Oasis, son demasiado pequenos e distantes para explicar a gran cantidade de vidro do deserto libio concentrado nunha zona. A localización exacta, o tamaño e o estado do cráter parental seguen sendo esquivos, polo que é necesario realizar máis investigacións a través da teledetección e estudos xeofísicos.

O descubrimento da orixe do vidro do deserto libio arroxa luz sobre un fenómeno natural que intrigou aos científicos durante décadas. A medida que os investigadores afondan neste misterio, seguen descubrindo os fascinantes segredos da historia do noso planeta, recordándonos as poderosas forzas que conformaron a Terra e as súas formacións xeolóxicas.

