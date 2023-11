Aves: criaturas fascinantes con orixes antigas

By

As aves, animais notables de sangue quente con ás, cautivaron a imaxinación humana desde que apareceron por primeira vez durante a época dos dinosauros. Estas criaturas emplumadas sorprenden pola súa capacidade para producir crías a partir de ovos que depositan coidadosamente nos niños. Aínda que a maioría das aves son hábiles voadores, é intrigante observar as especies ocasionais ao longo da historia que se desvían desta norma.

O termo "dinosauro" deriva das antigas palabras gregas que significan "lagarto terrible", e estes réptiles xurdiron hai aproximadamente 243 millóns de anos. Descendentes dos arcosaurios que ponían ovos, os dinosauros evolucionaron en dúas liñas distintas. O primeiro, coñecido como a cadeira de lagarto, deu orixe aos temibles saurisquios, incluíndo o emblemático terópodo de dúas patas, o Tyrannosaurus rex e o pesado Apatosaurus de catro patas. A segunda liña, os dinosauros de cadeira de paxaro ou ornitisquios, diverxiron en varias criaturas fascinantes como estegosauros e dinosauros de pico de pato.

Durante o evento de extinción masiva hai uns 66 millóns de anos, moitos dinosauros grandes pereceron. Non obstante, algúns saurisquios sobreviviron e, finalmente, evolucionaron cara á diversa variedade de especies de aves que observamos hoxe. Curiosamente, este desenvolvemento evolutivo tamén deu lugar á chamada pelve "de paxaro" que se atopa nas aves actuais.

O concepto de extinción refírese á perda permanente dunha especie, dunha familia ou mesmo dun grupo máis grande de organismos. Este proceso natural xogou un papel crucial na configuración da biodiversidade que atopamos hoxe.

O período xurásico, que durou hai entre 200 e 145.5 millóns de anos, representa un capítulo significativo na historia da Terra. Durante esta época, cando os dinosauros prosperaron como formas de vida terrestres dominantes, as aves comezaban a estender as súas ás. O estudo dos fósiles que quedaron nesta época ofrece valiosa información sobre as orixes antigas e a historia evolutiva destas notables criaturas.

As aves, coas súas diversas formas e comportamentos, seguen inspirando admiración e curiosidade. Estes seres únicos proporcionan un recordatorio constante do mundo antigo do que xurdiron e da intrincada rede de vida que formou o noso planeta ao longo de millóns de anos.

Preguntas máis frecuentes

Cal é a diferenza entre os dinosauros saurisquios e ornitisquios?

Os dinosauros saurisquios, caracterizados polas súas cadeiras parecidas a un lagarto, inclúen especies como Tyrannosaurus rex e Apatosaurus. Por outra banda, os dinosauros ornitisquios, coñecidos como dinosauros de cadeira de paxaro, engloban diversos grupos como os estegosauros e os dinosauros de pico de pato.

Por que as aves se consideran dinosauros?

As aves evolucionaron a partir dunha liñaxe de dinosauros terópodos, os saurisquios. Durante millóns de anos, estes dinosauros transformáronse na incrible variedade de especies de aves que asistimos hoxe. Aínda que poden parecer bastante diferentes dos seus antepasados ​​​​de dinosauros, as aves comparten características fundamentais e trazos xenéticos que as identifican como parte da árbore xenealóxica dos dinosauros.

Cando ocorreu o período xurásico?

O período xurásico tivo lugar entre 200 e 145.5 millóns de anos aproximadamente. Foi unha época dominada polos dinosauros e marcou importantes desenvolvementos na súa evolución.

Como sobreviviron os paxaros ao evento de extinción masiva?

O evento de extinción masiva que ocorreu hai aproximadamente 66 millóns de anos acabou con moitos dinosauros grandes. Non obstante, algúns dinosauros saurisquios lograron sobrevivir e, finalmente, evolucionaron ata converterse nas aves que vemos hoxe. A súa capacidade para adaptarse a ambientes cambiantes e explotar novos nichos ecolóxicos permitiulles persistir durante este evento catastrófico.