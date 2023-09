As observacións de JWST suxiren que a contaminación estelar interfire coas medicións do exoplaneta TRAPPIST-1b

Novas observacións realizadas polo telescopio espacial James Webb (JWST) indican que o comportamento da estrela anfitrioa do exoplaneta TRAPPIST-1b pode estar afectando as medicións precisas do exoplaneta. A principios deste ano, descubriuse que TRAPPIST-1b, un exoplaneta rochoso situado a 40 anos luz de distancia, non ten unha atmosfera detectable que o protexa da radiación da súa estrela anfitrioa.

As recentes observacións espectroscópicas do infravermello próximo do JWST, dirixida pola astrónoma Olivia Lim da Universidade de Montreal, suxiren que a contaminación estelar pode producir falsas deteccións de moléculas que non están realmente relacionadas co exoplaneta. Ryan MacDonald, astrofísico da Universidade de Michigan, explica que a estrela é o factor dominante nas observacións, afectando tamén a outros planetas do sistema.

As variacións no brillo dunha estrela causadas polas manchas estelares e as fáculas poden ter un impacto significativo nos exames espectroscópicos das atmosferas dos exoplanetas. Cando un exoplaneta transita por diante da súa estrela anfitrioa, a luz da estrela esmorece lixeiramente, o que permite aos científicos estudar os cambios no espectro de luz que poden determinar a presenza de moléculas específicas. Non obstante, as observacións recentes revelan que a actividade estelar, como as erupcións e outros eventos imprevisibles, poden contaminar os datos espectroscópicos.

Para garantir a interpretación precisa dos datos, o equipo de investigación modelou a contaminación estelar e realizou análises dos datos con e sen a contaminación eliminada. Ambos os resultados mostraron que o espectro con TRAPPIST-1b era similar ao espectro sen, confirmando os descubrimentos anteriores de que o exoplaneta carece de atmosfera.

Estes achados son cruciais xa que o sistema TRAPPIST-1 contén sete exoplanetas, e tres deles están na zona habitable da estrela. Sabendo que a contaminación estelar podería afectar os resultados, os científicos agora poden telo en conta ao estudar estes planetas potencialmente habitables.

Son necesarios máis traballos teóricos e/ou observacións da estrela hóspede para comprender mellor a contribución da contaminación estelar aos futuros espectros de transmisión.

Definicións:

– Exoplanetas: Planetas que orbitan arredor dunha estrela fóra do noso sistema solar.

– Observacións fotométricas do infravermello medio: Medidas da intensidade da luz infravermella emitida por un obxecto nun rango de lonxitudes de onda específico.

– Observacións espectroscópicas do infravermello próximo: Análise da interacción entre a luz e a materia no rango do infravermello próximo para recoller información sobre a composición e as propiedades dos obxectos.

– Observacións espectroscópicas: Estudo da interacción entre a radiación electromagnética e a materia, empregada para determinar a composición e as características dos obxectos mediante a análise da súa luz emitida ou absorbida.

– Contaminación estelar: interferencia causada polas variacións de brillo e actividade dunha estrela ao observar un exoplaneta.

– The Astrophysical Journal Letters: unha revista científica revisada por pares que publica investigacións en astrofísica e astronomía.

