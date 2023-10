Unha imaxe abraiante revela rastros de estrelas no Observatorio Paranal da ESO

O Observatorio Europeo Austral (ESO) compartiu unha nova e impresionante imaxe que captura os fascinantes rastros de estrelas polo ceo nocturno. Tomada no Observatorio Paranal da ESO no deserto chileno de Atacama, a foto mostra a beleza da fotografía de longa exposición.

O Observatorio Paranal alberga o Very Large Telescope (VLT), que consta de catro telescopios unitarios e catro telescopios auxiliares. No primeiro plano da imaxe pódese ver un telescopio auxiliar máis pequeno e móbil. Os astrónomos utilizaron unha técnica de longa exposición para fotografar o ceo nocturno durante varias horas, o que resultou nun impresionante efecto de arrastre onde a luz das estrelas parece formar arcos sobre os telescopios do observatorio.

Na imaxe pódense ver dous láseres de cor laranxa brillante que emanan dun dos Telescopios Unitarios. Estes láseres, coñecidos como estrelas guía láser, son esenciais para corrixir a distorsión da luz estelar causada pola turbulenta atmosfera terrestre. Ao excitar átomos de sodio na capa superior da atmosfera, os láseres crean estrelas artificiais que serven de puntos de referencia para os telescopios terrestres. Isto permite aos astrónomos compensar as turbulencias atmosféricas e obter imaxes máis nítidas do ceo.

Os responsables da ESO explican que os raios láser diríxense en direccións opostas debido á longa duración da exposición, durante a cal o telescopio foi reposicionado para observar varios obxectivos no ceo. Os láseres utilizados ofrecen unha potencia impresionante de 22 vatios, aproximadamente 4000 veces a potencia máxima dun punteiro láser.

A nova imaxe serve como recordatorio da constante rotación da Terra ao redor do seu eixe. Aínda que adoitamos percibir as estrelas como puntos de luz individuais, as estelas estelares que se representan aquí captan o movemento de rotación do ceo en relación co pano de fondo das estrelas.

En conclusión, a imaxe do Observatorio Paranal da ESO ofrece unha visión cautivadora da fascinante beleza do ceo nocturno. Mediante o uso da fotografía de longa exposición e as estrelas guía láser, os astrónomos navegan pola turbulenta atmosfera terrestre para capturar imaxes máis claras e nítidas da nosa contorna celeste.

Fontes:

– Observatorio Europeo Austral (ESO)

– Declaración dos funcionarios da ESO