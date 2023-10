Os aneis de árbores antigos revelan a evidencia da tormenta solar máis forte de sempre

By

Un estudo recente dirixido por Edouard Bard, do Collège de France, descubriu evidencias da que podería ser a tormenta de radiación solar máis poderosa xamais detectada. O equipo de investigación analizou os niveis de carbono 14 en piñeiros enterrados e verificou a fonte usando isótopos de berilio-10 atopados nos núcleos de xeo de Groenlandia. Estes aneis de árbores proporcionan información valiosa sobre o comportamento do Sol no pasado distante.

O aumento dos niveis de carbono-14 descuberto nos piñeiros enterrados suxire a existencia dunha tormenta de radiación solar sen precedentes. As tormentas de radiación solar son causadas por erupcións solares e execcións de masa coronal. Polo tanto, a intensa tormenta de radiación solar indica a ocorrencia do evento meteorolóxico espacial máis forte documentado ata a data.

Ademais deste achado significativo, os investigadores tamén identificaron outro evento nos seus datos de aneis de árbores. Este evento, aínda que non é tan extremo como o pico de 14,300 anos de antigüidade, durou aproximadamente 100 anos desde hai 14,000 a 13,900 anos. O equipo teoriza que este evento representa un mínimo extremo na actividade solar, similar ao mínimo de Maunder observado no século XVII.

Crese que o aumento dos niveis de carbono-14 durante estes períodos é o resultado dun campo magnético solar menos activo, o que permite que entren máis raios cósmicos galácticos de alta enerxía no sistema solar. Cando estes raios cósmicos interactúan coa atmosfera terrestre, provocan reaccións similares aos raios cósmicos solares.

Este estudo destaca a importancia de utilizar os datos dos aneis das árbores xunto cos núcleos de xeo para coñecer mellor a actividade solar ao longo da historia. Aínda que as medicións instrumentais directas da actividade solar só estiveron dispoñibles desde o século XVII, os aneis das árbores e os núcleos de xeo proporcionan información valiosa sobre o comportamento do Sol no pasado máis afastado.

