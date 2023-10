A sorprendente conexión entre o ronroneo do gato e a alevín vocal

Os investigadores por fin resolveron o misterio detrás da física do ronroneo dun gato. Ao contrario das crenzas anteriores, parece que os gatos producen o seu son de ronroneo calmante mediante unha técnica similar á alevín vocal, que adoita asociarse con voces croakes nos humanos.

Durante anos, os científicos estiveron desconcertados por como os gatos, a pesar do seu pequeno tamaño, son capaces de producir ronroneos tan profundos e resonantes. Normalmente, só os animais con cordas vocais máis longas, como os elefantes, poden crear sons similares. A teoría predominante suxeriu que os gatos tiñan un mecanismo único que implicaba a contracción cíclica e a relaxación dos músculos das súas caixas de voz, que requirían unha entrada neuronal constante do cerebro.

Non obstante, un estudo recente dirixido polo doutor Christian Herbst da Universidade de Viena revelou unha explicación diferente. Os investigadores realizaron experimentos nas cordas vocais de oito gatos que foran sacrificados debido a unha enfermidade terminal. Ao beliscar as cordas vocais dos gatos e facer pasar aire húmido por elas, os investigadores puideron simular o mecanismo que usan os humanos para falar e producir alevíns vocais. Sorprendentemente, esta manipulación deu lugar a oscilacións ou ronroneos autosuficientes de todas as caixas de voz, o que indica que o ronroneo non require unha entrada constante do cerebro.

Unha análise adicional descubriu masas de tecido fibroso dentro das cordas vocais, o que pode explicar a capacidade dos gatos para producir sons de baixa frecuencia entre 20 e 30 Hz. Tales frecuencias son aínda máis baixas que os sons graves máis baixos producidos polas voces humanas. Tamén se atoparon estruturas similares en gatos rugidos como leóns e tigres.

Anteriormente, a teoría dominante suxeriu que os gatos utilizaban un mecanismo no que o seu cerebro enviaba ráfagas rápidas e continuas de sinais aos músculos da garganta, facéndoos contraer 30 veces por segundo e producir sons de ronroneo. Non obstante, o novo estudo propón os alevíns vocais como explicación alternativa.

En conclusión, o ronroneo dos gatos parece depender dun mecanismo diferente do que se supoñía anteriormente. Entender como os gatos producen os seus ronroneos non só arroxa luz sobre a comunicación felina, senón que tamén proporciona información valiosa sobre as habilidades acústicas de varias especies animais.

Fonte: Dr Christian Herbst, Universidade de Viena, Austria (Bioloxía actual)