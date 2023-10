Buscando vida: explorando os sistemas estelares ananos K

By

Moitas buscas de planetas habitables noutros sistemas estelares centráronse principalmente en estrelas similares ao Sol. Non obstante, as estrelas semellantes ao Sol son relativamente raras. Como resultado, os astrónomos están ampliando os seus esforzos para incluír estrelas na seguinte categoría inferior: as estrelas ananas K. Estas estrelas son lixeiramente máis pequenas, máis claras e máis febles que o Sol, pero están na flor das súas vidas e poden permanecer nesta fase durante miles de millóns de anos.

As ananas K considéranse boas candidatas para albergar vida debido á súa estabilidade e á baixa produción de radiación daniña. Ademais, é máis probable que teñan mundos habitables situados nas proximidades da estrela, o que fai que sexan máis fáciles de detectar.

Actualmente, os astrónomos cartografiaron aproximadamente 5,000 K ananas dentro de 50 parsecs (uns 165 anos luz) da Terra. Confirmouse que varias ducias destas estrelas teñen planetas. Non obstante, ningún destes planetas descubertos se asemella á Terra nin ten as condicións necesarias para unha vida semellante á Terra.

Un sistema intrigante é un sistema de dobre K-ananas situado a menos de 12 anos luz de distancia, que está preto de Deneb, a cola brillante da constelación de Cygnus. Este sistema consta de dúas estrelas afastadas, o que permite un espazo amplo para os planetas potenciais. A pesar do seu potencial como inmoble principal, aínda non se atoparon planetas neste sistema.

A continua investigación e exploración dos sistemas de estrelas ananas K son moi prometedoras para descubrir planetas habitables e, potencialmente, incluso sinais de vida extraterrestre. Outros descubrimentos nestes sistemas poderían proporcionar información valiosa sobre as condicións necesarias para que a vida prospere máis aló do noso propio sistema solar.

– Definicións: as estrelas ananas K son estrelas lixeiramente máis pequenas, lixeiras e máis febles que o Sol, pero aínda na súa plenitude. A caza de planetas refírese á busca de planetas fóra do noso sistema solar.