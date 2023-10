Desafío das galaxias activas de alto desprazamento ao vermello A comprensión existente dos buracos negros supermasivos

By

Nun estudo recente, os astrónomos utilizaron datos do Telescopio Espacial James Webb (JWST) para explorar a relación entre os buracos negros supermasivos (SMBH) e as súas galaxias anfitrioas en grandes desprazamentos ao vermello. Estes SMBH distantes e do primeiro universo proporcionan información sobre a formación e crecemento destas bestas cósmicas.

Unha das preguntas clave para comprender as SMBH é a súa orixe. Os astrónomos aínda están a debater se estes buracos negros se forman a partir de restos de pouca masa de estrelas masivas ou a través do colapso de buracos negros de colapso directo máis pesados. O descubrimento dun SMBH "sobremasivo" con JWST suxire a posibilidade dunha orixe de semente pesada, pero son necesarios máis estudos poboacionais para confirmalo.

Outro enigma é a estreita correlación entre a masa do SMBH e a masa estelar da galaxia anfitriona. Esta correlación obsérvase en sistemas próximos, pero estudala cun alto desprazamento ao vermello foi un reto debido ao brillo dos SMBH en acreción en comparación coas súas galaxias hóspedes. Non obstante, coa sensibilidade de JWST, os astrónomos agora poden estudar esta relación con grandes desprazamentos ao vermello.

Os autores deste estudo compilaron unha mostra de 23 SMBH de alto desprazamento ao vermello a partir de datos de JWST. Seleccionouse cada fonte en función da presenza dunha ampla liña Hα, que indica a presenza dun SMBH en acreción. Os resultados mostraron que a relación entre a masa de SMBH e a masa da galaxia en altos desprazamentos ao vermello é significativamente diferente da relación local.

É importante destacar que os buracos negros de alto desprazamento ao vermello son moito máis masivos en comparación coas súas galaxias hóspedes que o que se observa no universo local. Este achado desafía a nosa comprensión actual da coevolución dos SMBH e as súas galaxias anfitrionas.

As implicacións desta relación de alto desprazamento ao vermello son significativas. Suxire que hai máis SMBH con cambios ao vermello alto do que se esperaba anteriormente. O estudo tamén destaca o potencial de galaxias hóspedes relativamente pequenas para albergar SMBH masivos, que pode ser visto por JWST.

Esta investigación proporciona novos coñecementos sobre a formación e crecemento dos buracos negros supermasivos e a súa relación coas galaxias hóspedes. Abre vías para máis estudos para comprender mellor as orixes destas bestas cósmicas e a súa influencia na evolución das galaxias.

Fontes:

– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES Galaxias activas en z = 4 − 7 Violan a relación MBH− Mgal local en > 3σ: Implicacións para buracos negros de baixa masa e modelos de semente. Enviado a ApJL.