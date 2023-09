Juno da NASA capta unha impresionante imaxe de Xúpiter e a lúa volcánica Io

By

A sonda espacial Juno da NASA, que leva máis de sete anos orbitando Xúpiter, capturou recentemente unha imaxe cativadora do xigante gaseoso xunto á súa lúa volcánica, Io. A imaxe foi tomada durante o 53º sobrevoo próximo de Juno a Xúpiter o 31 de xullo.

A imaxe, procesada polo científico cidadán Alain Mirón Velázquez utilizando os datos brutos de JunoCam, mostra o contraste, a cor e a nitidez dos dous corpos celestes. Juno estaba aproximadamente a 51,770 quilómetros de Io e a 395,000 quilómetros por riba das cimas das nubes de Xúpiter no momento en que se tomou a imaxe. Este é o encontro máis próximo entre Juno e Io ata o momento, con sobrevoos máis próximos previstos para finais deste ano e en 2024.

Ío, ​​como a máis interna das grandes lúas de Xúpiter, experimenta inmensas forzas gravitatorias de Xúpiter e as súas lúas irmás Europa e Ganímedes. Este tirón gravitatorio leva a un constante estiramento e aperta da lúa, o que contribúe á súa alta actividade volcánica. Ío é considerado o corpo máis volcanicamente activo de todo o sistema solar, albergando centos de volcáns e lagos de lava de silicato fundido na súa superficie.

En futuros sobrevós próximos a Io, os científicos do Southwest Research Institute (SwRI) utilizarán os telescopios Hubble e James Webb para observar simultaneamente a lúa xoviana desde a distancia. Estas observacións proporcionarán información valiosa sobre os procesos volcánicos de Ío e axudarán a afondar a nosa comprensión deste intrigante corpo celeste.

Fonte: NASA

Definicións:

– Nave espacial Juno: a nave espacial lanzada pola NASA en 2011 coa misión de estudar a composición, o campo gravitatorio, o campo magnético e a magnetosfera polar de Xúpiter.

– Ío: unha das lúas máis grandes de Xúpiter coñecida pola súa intensa actividade volcánica e as súas características xeolóxicas únicas.

– Xúpiter: o planeta máis grande do noso sistema solar, coñecido polas súas coloridas tormentas, incluíndo a súa emblemática Gran Mancha Vermella.

– Científico cidadán: persoa que participa na investigación científica e na análise de datos, a miúdo utilizando datos dispoñibles públicamente ou contribuíndo a proxectos de investigación como científico non profesional.