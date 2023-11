Investir no futuro: a nave espacial Juice da ESA prepárase para a misión de Xúpiter

A sonda espacial Juice da ESA completou recentemente unha manobra crítica para aliñarse para obter unha asistencia gravitatoria Terra-Lúa en 2024, como parte da súa ambiciosa viaxe de oito anos para estudar Xúpiter. Esta manobra, que durou 43 minutos e utilizou case o 10% da reserva de combustible da nave espacial, marca o primeiro paso nunha traxectoria eficiente de combustible que inclúe máis sobrevós planetarios antes da súa chegada ao sistema de Xúpiter en 2031.

A diferenza das misións tradicionais a xigantes gaseosos distantes como Xúpiter, que requirirían unha enorme cantidade de combustible para superar a atracción gravitatoria do Sol, Juice fai uso de manobras de axuda da gravidade para gañar enerxía. Ao moverse polos campos gravitatorios de varios planetas, Juice pode maximizar a súa enerxía sen depender só do almacenamento de combustible.

Un dos compoñentes máis emocionantes da próxima misión de Juice é a asistencia de dobre gravidade Terra-Lúa en 2024. Non obstante, para que esta manobra teña éxito, o tempo, a velocidade e a dirección precisos son cruciais. A recente manobra realizada polo motor principal de Juice, que consumía unha importante cantidade de combustible, tiña como obxectivo aliñar a nave para este encontro crítico.

Ao investir agora unha parte substancial da súa reserva de combustible, Juice pretende reducir a necesidade de seguir utilizando o motor principal ata que chegue a Xúpiter en 2031. Pódense facer pequenos axustes de traxectoria utilizando os propulsores máis pequenos da nave espacial durante a viaxe. Este enfoque de aforro de combustible permite que Juice transporte unha variedade de instrumentos científicos, mellorando as súas capacidades para estudar as lúas de Xúpiter e proporcionar datos científicos valiosos.

Mentres agarda a súa cita con Xúpiter, Juice realizará observacións científicas mentres se achegue ao seu destino. A nave fará un sobrevoo de Ganímedes, unha das lúas de Xúpiter, poucas horas antes de entrar na órbita de Xúpiter. Para afinar a súa enerxía orbital, Juice tamén utilizará voos adicionais de asistencia por gravidade de Ganímedes unha vez no sistema Xoviano.

O futuro parece prometedor para a nave espacial Juice da ESA, xa que se embarca nunha misión sen precedentes para desvelar os misterios de Xúpiter e as súas cautivadoras lúas. Cunha planificación coidadosa e un uso estratéxico de combustible, Juice está preparado para ofrecer descubrimentos científicos innovadores durante a súa estancia prolongada no sistema de Xúpiter.

FAQ

1. Como funciona a manobra de asistencia por gravidade?

Unha manobra de asistencia gravitatoria consiste en utilizar a atracción gravitatoria dun planeta para gañar velocidade e enerxía. Ao cronometrar coidadosamente o sobrevoo e axustar a traxectoria, as naves espaciais poden aproveitar este impulso da gravidade para aforrar combustible e conseguir as órbitas desexadas.

2. Por que Juice tarda tanto en chegar a Xúpiter?

A viaxe a Xúpiter non depende só da distancia entre a Terra e Xúpiter senón tamén de superar a enorme atracción gravitatoria do Sol. As manobras de asistencia por gravidade axudan a naves espaciais como Juice a acumular a enerxía necesaria para navegar as grandes distancias do Sistema Solar de forma eficiente.

3. Como estudará Juice as lúas de Xúpiter?

Unha vez que Juice chegue ao sistema de Xúpiter, realizará observacións en primeiro plano do planeta gaseoso xigante e das súas tres grandes lúas oceánicas: Ganímedes, Calisto e Europa. Ao estudar a natureza e a habitabilidade potencial destas lúas, os científicos esperan obter información sobre a formación e evolución dos sistemas planetarios.

4. Cal é o significado da asistencia gravitatoria Terra-Lúa?

A axuda de gravidade Terra-Lúa permite que Juice obteña un impulso extra na velocidade e na aliñación da traxectoria, colocando a nave no camiño correcto para o seu encontro con Xúpiter. Esta manobra maximiza a eficiencia do uso de combustible da nave espacial e prepáraa para os seguintes sobrevoos planetarios.