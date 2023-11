New Horizons for Juice: explorando os segredos das lúas de Xúpiter

A sonda Juice da ESA sufriu recentemente unha importante manobra como parte da súa viaxe de oito anos ao sistema de Xúpiter. Usando o seu motor principal, a nave espacial axustou a súa órbita ao redor do sol para posicionarse para recibir unha asistencia de dobre gravidade Terra-Lúa o próximo verán, unha primeira manobra do seu tipo. Esta manobra consumiu case o 10% da reserva de combustible da nave espacial e representa a primeira etapa dunha manobra en dúas partes que pode ser a última vez que se utilice o motor principal de Juice ata a súa chegada ao sistema Xúpiter en 2031.

Juice, abreviatura de Xúpiter Icy Moons Explorer, foi lanzado pola ESA desde o porto espacial da Güiana Francesa en abril de 2023. A misión da nave é realizar observacións detalladas de Xúpiter e as súas tres grandes lúas: Ganímedes, Calisto e Europa. Non obstante, Juice non comezará a súa investigación sobre o sistema de Xúpiter ata 2031, cando finalmente chegue. A longa viaxe a Xúpiter non se debe só á distancia entre a Terra e o xigante gaseoso senón tamén á necesidade de superar a importante atracción gravitatoria do Sol.

As misións a planetas distantes, como Juice, empregan manobras de asistencia por gravidade para aforrar combustible. Estas manobras implican oscilar polos campos gravitatorios de varios planetas para gañar enerxía. O primeiro impulso de Juice virá dun sobrevoo da Lúa en agosto de 2024, seguido dun sobrevoo da Terra. Para maximizar estas axudas de gravidade, Juice debe chegar ao sistema Terra-Lúa cun tempo, velocidade e dirección precisos. A recente manobra, que consumiu 363 kg de combustible, foi crucial para aliñar a traxectoria de Juice para os próximos sobrevoos.

A conclusión exitosa de ambas as etapas desta manobra significa que o motor principal de Juice pode non ser necesario de novo ata que entre na órbita arredor de Xúpiter en 2031. Mentres tanto, para axustes de traxectoria menores, Juice dependerá dos seus propulsores máis pequenos. Durante a súa viaxe a Xúpiter, a nave estará totalmente equipada con instrumentos científicos, xa que non necesitará volver a utilizar o seu motor principal, reducindo as necesidades xerais de combustible.

A exploración de Jupiter do sistema de Xúpiter é unha gran promesa para desvelar os segredos destes intrigantes corpos celestes. Ao aproveitar as manobras únicas de asistencia por gravidade e as queimaduras estratéxicas de motores, a nave espacial Juice da ESA está allanando o camiño para descubrimentos innovadores nos próximos anos.

Preguntas máis frecuentes:

P: Canto tempo tardará Juice en chegar a Xúpiter?

R: Espérase que Juice chegue ao sistema de Xúpiter en 2031, aproximadamente oito anos despois do seu lanzamento.

P: Por que o Juice necesita unha manobra de asistencia por gravidade?

R: As manobras de axuda á gravidade permiten ás naves espaciais aforrar combustible utilizando a atracción gravitatoria dos planetas para gañar velocidade e axustar a súa traxectoria.

P: Que estudará Juice durante a súa misión en Xúpiter?

R: Juice centrarase en facer observacións detalladas de Xúpiter e as súas tres grandes lúas: Ganímedes, Calisto e Europa, facendo especial fincapé no estudo da súa natureza e potencial habitabilidade.

-¿Cal é a finalidade da recente manobra realizada por Juice?

R: A manobra foi necesaria para aliñar a traxectoria de Juice para unha asistencia de dobre gravidade Terra-Lúa o próximo verán, o que proporcionará un impulso significativo á velocidade da nave espacial.

P: Como xestionará Juice os axustes da traxectoria durante a súa viaxe a Xúpiter?

R: Juice dependerá principalmente dos seus propulsores máis pequenos para realizar pequenas correccións de traxectoria ata a súa chegada a Xúpiter en 2031, despois de completar a combustión final do motor durante a aproximación á Terra en maio de 2024.