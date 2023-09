Os gañadores do fotógrafo astronómico do ano presentan as marabillas do universo

Coñeceron os gañadores do concurso anual Fotógrafo Astronomía do Ano, organizado polo Royal Observatory Greenwich. A selección de fotografías deste ano ofrece unha vista impresionante da inmensidade e beleza do noso universo. Desde nebulosas vibrantes ata vistas abraiantes dos corpos celestes, estas imaxes captan os impresionantes aspectos do espazo.

Unha das imaxes destacables que gañou a categoría Mozo é a Running Chicken Nebula, tamén coñecida como IC2944. Chea de cores e salpicada de estrelas, esta fotografía cativa aos espectadores coa súa vibrante pantalla.

Outro punto destacado é a Nebulosa Roseta (NGC 2337), unha imaxe moi recomendable tomada a través dun telescopio na cidade de Changzhou, China. Esta nebulosa, a aproximadamente 5,000 anos luz de distancia, abarca uns impresionantes 130 anos luz de diámetro.

A Lúa tamén leva o foco en varias imaxes gañadoras. Unha fotografía moi eloxiada captura o tránsito da Lúa no ceo nocturno, mostrando as súas cores cambiantes desde un vermello oxidado profundo ata un amarelo esbrancuxado luminoso. Outra imaxe mostra a Marte asomando por detrás da Lúa, creando un contraste sorprendente entre o planeta vermello e o satélite da Terra.

As Pléiades, tamén coñecidas como as Sete Irmás, brillan de forma vibrante nunha fotografía do segundo lugar. Este destacado cúmulo de estrelas brillantes e azuis situado na constelación de Touro pódese ver a simple vista dende a Terra.

A competición non se centra só nos obxectos celestes. Tamén inclúe categorías como Skyscapes e People & Space. Unha imaxe gañadora da categoría Skyscapes captura grandes sprites que chegan cara ás montañas nevadas do Himalaia. Os sprites son descargas eléctricas espectaculares que se producen por riba das nubes de tormenta.

Os gañadores da categoría Planetas, Cometas e Asteroides mostran unhas vistas impresionantes de Venus e Xúpiter. A imaxe gañadora na categoría O noso Sol presenta unha gran erupción solar na superficie do Sol, mentres que a segunda imaxe retrata o Sol invertido nas coordenadas polares, creando unha aparencia de lume única.

Na categoría A Nosa Lúa, a imaxe gañadora captura a última Lúa chea de 2022, coa súa coroa lunar causada pola difracción da luz da lúa na atmosfera terrestre. A segunda imaxe mostra o cráter de Platón, unha característica destacada na superficie da Lúa.

Estas fotografías gañadoras ofrecen unha visión da grandeza e complexidade do noso universo. Lémbranos a inmensidade que nos rodea e inspiran admiración e admiración ante os misterios do espazo.

Fontes:

– Real Observatorio de Greenwich