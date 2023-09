As medusas poden aprender coa experiencia e os estudos

As medusas, a pesar de carecer de cerebro, teñen a capacidade de aprender de experiencias pasadas dun xeito similar ao doutros animais, segundo un estudo recente publicado en Current Biology. Os investigadores observaron as capacidades de navegación da medusa caixa do Caribe e descubriron que estas pequenas criaturas, equipadas con 24 ollos en todo o seu corpo, poden aprender a navegar por obstáculos.

No estudo, as medusas foron colocadas nun ambiente de tanque decorado con franxas grises e brancas, que se asemellan ao seu hábitat natural. Durante un período de 7 minutos e medio, observouse que as medusas chocaban con frecuencia coas franxas grises da parede do tanque. Con todo, ao final da observación, as medusas puideron manter unha distancia máis das paredes, demostrando que aprenderan a evitar a colisión.

Os descubrimentos suxiren que as medusas poden aprender de experiencias pasadas a través de estímulos visuais e mecánicos. Esta capacidade de aprender considérase o rendemento máis alto para o sistema nervioso. Para ensinarlles novos trucos ás medusas, o mellor é aproveitar os seus comportamentos naturais e permitirlles alcanzar todo o seu potencial.

Os investigadores tamén illaron o centro sensorial visual da medusa, chamado rhopalia, que se descubriu que xoga un papel crucial no proceso de aprendizaxe asociativa. Cada ropalio ten seis ollos e xera sinais de marcapasos que controlan o movemento pulsante da medusa. Ao alterar a frecuencia destes pulsos, os investigadores puideron observar as medusas cambiando de dirección.

Comprender como as medusas, cos seus simples sistemas nerviosos, poden lograr unha aprendizaxe avanzada podería proporcionar información sobre os mecanismos celulares fundamentais da aprendizaxe. Os investigadores cren que este mecanismo celular podería ter evolucionado no inicio da historia dos sistemas nerviosos.

Este estudo destaca as notables capacidades de adaptación das medusas e as posibles leccións que ofrecen para comprender a aprendizaxe e o comportamento noutros organismos.

Fontes:

– Estudo publicado en Current Biology

– Autores Jan Bielecki, Universidade de Kiel, Alemaña e Anders Garm, Universidade de Copenhague, Dinamarca