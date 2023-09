Mitsubishi Heavy Industries lanza XRISM e SLIM no foguete H-IIA F47

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) lanzou con éxito a misión de espectroscopía e imaxe de raios X (XRISM) e o módulo de aterraxe intelixente para investigar a lúa (SLIM) no vehículo de lanzamento número 47 H-IIA (H-IIA F47) do Centro Espacial Tanegashima. O lanzamento tivo lugar ás 8:42:11 horas do 7 de setembro de 2023, hora estándar de Xapón. Ambas misións separáronse do vehículo de lanzamento tal e como estaba previsto.

XRISM é unha misión importante dirixida pola axencia espacial xaponesa, JAXA, centrada no estudo das emisións de raios X dos obxectos celestes. O seu obxectivo principal é comprender mellor a estrutura e a evolución do universo observando os raios X de buracos negros, estrelas de neutróns e cúmulos de galaxias. XRISM combina imaxes e espectroscopia para proporcionar información innovadora en varios dominios científicos.

SLIM, pola súa banda, ten como obxectivo explorar a superficie da Lúa e demostrar as capacidades de aterraxe de precisión. Ao lograr un alto nivel de precisión nos pousos lunares, SLIM pode allanar o camiño para investigacións científicas específicas e colocacións seguras de futuros aterradores tripulados e sen tripulación en áreas de interese. A misión incorpora tecnoloxías avanzadas de orientación, navegación e control para evitar obstáculos durante o descenso.

O lugar de aterraxe previsto de SLIM é a rexión terrestre de Procellarum KREEP na Lúa, que é cientificamente interesante debido á presenza de rochas lunares específicas que ofrecen información sobre a actividade volcánica e a historia xeolóxica da Lúa. O deseño compacto de SLIM mostra o énfase de JAXA nas misións de exploración eficientes e intelixentes, servindo como modelo para futuras misións lunares a pequena escala.

En xeral, o lanzamento exitoso de XRISM e SLIM supón un avance significativo na comprensión das emisións de raios X dos obxectos celestes e na exploración da superficie da Lúa con capacidades de aterraxe de precisión.

Definicións:

– XRISM: X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, unha misión espacial centrada no estudo das emisións de raios X dos obxectos celestes.

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, unha misión dirixida a demostrar as capacidades de aterraxe de precisión na Lúa.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, a axencia espacial xaponesa responsable de diversas actividades relacionadas coa investigación aeroespacial, o desenvolvemento tecnolóxico e o lanzamento de satélites en órbita.

Fontes:

- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

- Axencia Xaponesa de Exploración Aeroespacial (JAXA)