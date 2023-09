Comprender o impacto dunha estrela nas observacións de exoplanetas: información de TRAPPIST-1 b

Un estudo recente realizado por astrónomos utilizando datos do telescopio espacial James Webb (JWST) arroxou luz sobre o impacto dunha estrela nas observacións de exoplanetas. O foco do estudo foi TRAPPIST-1 b, o planeta máis próximo á súa estrela no sistema solar TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 é unha estrela situada a 40 anos luz de distancia da Terra, e está rodeada por sete exoplanetas do tamaño da Terra.

As observacións revelaron que TRAPPIST-1 b pode non ter atmosfera ou a súa atmosfera pode conter moléculas pesadas como dióxido de carbono, o que dificulta a súa detección. Non obstante, o estudo tamén puxo de relevo a significativa influencia da propia estrela nas observacións. O equipo subliñou que comprender o impacto da estrela é crucial para futuras observacións de planetas na zona habitable, como TRAPPIST-1 d, e e f.

Identificáronse a actividade estelar e a contaminación como factores clave para determinar a natureza dun exoplaneta. A contaminación estelar refírese aos efectos das características propias da estrela, como manchas e fáculas, nas medicións da atmosfera do exoplaneta. Os investigadores atoparon probas convincentes de contaminación estelar en TRAPPIST-1 b e noutros planetas do sistema. A actividade da estrela pode crear sinais enganosos, que poden levar a interpretacións incorrectas da atmosfera do exoplaneta.

O estudo subliña a importancia de considerar a contaminación estelar á hora de planificar observacións futuras de todos os sistemas exoplanetarios, especialmente aqueles centrados en estrelas ananas vermellas como TRAPPIST-1. Estas estrelas poden mostrar altos niveis de actividade, incluíndo manchas e eventos frecuentes de erupción. Os investigadores tamén sinalaron o desafío de modelar eventos imprevisibles como as erupcións estelares, que poden afectar as medicións da luz bloqueada polo planeta.

Aínda que TRAPPIST-1 b pode non ter unha atmosfera significativa, segue a ser un candidato intrigante para máis estudos. O sistema TRAPPIST-1 no seu conxunto ofrece esperanza para atopar ambientes potencialmente habitables máis aló do noso sistema solar. As investigacións e observacións posteriores seguirán desvelando os misterios deste fascinante sistema exoplanetario.

