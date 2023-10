Todo o que necesitas saber sobre o telescopio espacial James Webb

By

O telescopio espacial James Webb (JWST) revolucionou a astronomía, proporcionando información valiosa sobre o universo. Como o telescopio espacial máis avanzado e poderoso, o JWST utiliza instrumentos de alta resolución e alta sensibilidade para observar obxectos celestes mediante a astronomía infravermella.

A historia da astronomía infravermella remóntase á década de 1830 cando o astrónomo alemán-británico William Herschel descubriu a luz infravermella. Os deseños para o JWST foron desenvolvidos en 1996 como sucesor do Telescopio Espacial Hubble (HST) para superar as súas deficiencias ópticas.

A NASA, a Axencia Espacial Europea (ESA) e a Axencia Espacial Canadense (CSA) colaboraron no deseño e lanzamento do JWST. O telescopio foi desenvolvido no Goddard Space Flight Center da NASA, sendo Northrop Grumman o contratista principal. O Space Telescope Science Institute opera o telescopio.

O uso dun telescopio espacial como o JWST é esencial porque os telescopios no chan teñen que enfrontarse a interferencias atmosféricas que poden desenfocar e distorsionar as imaxes. Ao colocar o JWST no espazo, pode evitar estas limitacións e proporcionar observacións máis claras e detalladas.

A misión do JWST é explorar varios aspectos da historia cósmica, que van desde a formación do universo durante a Idade Escura ata a montaxe de galaxias, o nacemento de estrelas e sistemas planetarios e o estudo das atmosferas planetarias para comprender as orixes dos vida.

O JWST lanzouse o 25 de decembro de 2021 e alcanzou o punto de Lagrange 2 (L2), unha posición gravitacionalmente estable no espazo, o 24 de xaneiro de 2022. A súa localización actual no espazo permítelle observar obxectos en todo o Sistema Solar e máis aló.

O telescopio espacial James Webb é un fito significativo na nosa procura por desvelar os misterios do universo e comprender as nosas orixes. Promete proporcionar descubrimentos innovadores e ampliar o noso coñecemento dos fenómenos celestes.

