Novas perspectivas sobre as orixes das explosións de raios gamma reveladas polo estudo da NASA

Nun estudo recente realizado pola NASA, un equipo de científicos fixo un descubrimento innovador sobre as orixes das explosións de raios gamma (GRB). Ao observar un GRB excepcionalmente brillante, coñecido como GRB 230307A, utilizando varios telescopios espaciais e terrestres, incluíndo o telescopio espacial James Webb da NASA, o telescopio espacial de raios gamma Fermi e o observatorio Neil Gehrels Swift, os investigadores obtiveron novas perspectivas sobre o notable fenómeno. .

O estudo afondou nas consecuencias dunha fusión de estrelas de neutróns, que serviu como fonte da explosión responsable do estalido de raios gamma. A través das observacións realizadas polo telescopio espacial James Webb da NASA, os científicos puideron detectar a presenza do elemento químico telurio nos restos da explosión. Este descubrimento proporciona información crucial sobre a composición da quilonova formada durante a fusión das estrelas de neutróns.

O autor principal do estudo, Andrew Levan, fixo fincapé na importancia da contribución do telescopio espacial James Webb para avanzar na nosa comprensión da formación de elementos no universo. Ao identificar a localización das estrelas de neutróns implicadas na fusión, o estudo revelou que residían nunha galaxia espiral a aproximadamente 120,000 anos luz de distancia do lugar da fusión.

Aínda que os eventos de kilonova resultantes das fusións de estrelas de neutróns son raros e difíciles de observar, os resultados deste estudo arroxan luz sobre a natureza e as características destes eventos. Ademais, a investigación ofrece probas contundentes para apoiar a hipótese de longa data de que os elementos pesados ​​máis aló do ferro se crean mediante fusións de estrelas de neutróns.

Este esforzo de colaboración que inclúe varios telescopios tanto no espazo como no terreo permitiu aos científicos reunir unha gran cantidade de información sobre GRB 230307A. Os resultados do estudo destacan o papel transformador de telescopios como o telescopio espacial James Webb e instrumentos futuros, como o telescopio espacial romano Nancy Grace, para mellorar a nosa comprensión do universo, en particular ao permitir o estudo de eventos raros como as kilonovas e os elementos que eles mesmos. producir.

FAQs

P: Que é unha explosión de raios gamma?



R: Unha explosión de raios gamma é unha explosión extremadamente enerxética que libera unha intensa explosión de radiación de raios gamma.

P: Que é unha quilonova?



R: Unha quilonova é a consecuencia explosiva dunha fusión de estrelas de neutróns, caracterizada pola produción de elementos pesados.

P: Como contribuíu o telescopio espacial James Webb da NASA ao estudo?



R: O telescopio espacial James Webb da NASA xogou un papel crucial na detección da presenza de telurio, un elemento, nos restos da explosión de fusión de estrelas de neutróns, proporcionando información sobre a composición da quilonova.

P: Que probas aportou o estudo para a creación de elementos pesados ​​máis aló do ferro?



R: O estudo ofreceu unha forte evidencia de que as fusións de estrelas de neutróns son fontes potenciais para a creación de elementos pesados ​​máis aló do ferro.

P: A que distancia estaba a galaxia espiral onde residían as estrelas de neutróns implicadas na fusión?



R: As estrelas de neutróns situáronse aproximadamente a 120,000 anos luz de distancia do lugar de fusión nunha galaxia espiral.

Fontes:

NASA - www.nasa.gov