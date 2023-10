O telescopio espacial James Webb da NASA revela unha nova corrente en chorro no ecuador de Xúpiter

O Telescopio Espacial James Webb (JWST) non só proporcionou imaxes abraiantes do noso universo, senón que tamén nos deu novas perspectivas sobre o noso propio sistema solar. Ademais de capturar imaxes impresionantes dos nosos veciños planetarios, o JWST descubriu recentemente unha corrente en chorro de alta velocidade en Xúpiter, un planeta que pensabamos coñecer ben.

As imaxes capturadas polo JWST o ano pasado mostraron unha corrente en chorro en Xúpiter que ten máis de 3,000 millas de ancho e viaxa a unha velocidade de aproximadamente 320 mph. Este descubrimento sorprendeu aos investigadores, destacando o feito de que aínda queda moito por aprender sobre as nubes e os ventos de Xúpiter.

A presenza desta corrente en chorro, que se sitúa sobre o ecuador de Xúpiter, podería proporcionar información valiosa sobre a turbulenta atmosfera do planeta. Ao analizar as imaxes e seguir as características da rotación rápida do planeta, os científicos esperan obter unha comprensión máis clara dos complexos patróns meteorolóxicos deste xigante gaseoso.

As observacións do JWST da atmosfera de Xúpiter compararanse cos datos do Telescopio Espacial Hubble para obter unha comprensión máis completa dos sistemas meteorolóxicos do planeta. Esta comparación axudará aos científicos a determinar como cambian as velocidades do vento coa altitude e xerar cizalladuras do vento, que son gradientes de velocidade do vento en distancias curtas.

Ao estudar a corrente en chorro e outras tormentas na rexión, os investigadores cren que poden crear unha liña de base para observacións futuras e, potencialmente, prever como variará a corrente en chorro nos próximos anos.

Este descubrimento destaca o poder do JWST non só para explorar partes distantes do noso universo, senón tamén para revelar novas marabillas no noso propio barrio cósmico.

Fontes:

– O telescopio espacial James Webb da NASA detecta a primeira evidencia de carbono na lúa xeada Europa de Xúpiter pola NASA/JPL-Caltech – publicado en Space.com o 1 de outubro de 22

- O telescopio espacial James Webb da NASA revela unha corrente de chorro de alta velocidade na zona ecuatorial de Xúpiter pola ESA/STScI - publicado en SciTechDaily o 21 de outubro de 2022