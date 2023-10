Descubrindo Xúpiter: o telescopio James Webb revela imaxes fascinantes do xigante gaseoso

O telescopio espacial James Webb da NASA segue abraiando aos científicos cos seus descubrimentos, esta vez proporcionando imaxes cativadoras da atmosfera de Xúpiter. Utilizando a súa extraordinaria visión, o telescopio Webb revelou características nunca antes vistas que sorprenderon á comunidade científica.

Un descubrimento innovador feito polo telescopio James Webb é a captura de imaxes que representan unha corrente en chorro de alta velocidade que mide máis de 4800 quilómetros de ancho no ecuador de Xúpiter. Estas imaxes ofrecen aos científicos novas perspectivas sobre o clima e a dinámica do xigante gaseoso. Ricardo Hueso, da Universidade do País Vasco en Bilbao, España, expresou a súa sorpresa, afirmando: "O que sempre vimos como néboas borrosas na atmosfera de Xúpiter agora aparecen como características nítidas que podemos rastrexar xunto coa rápida rotación do planeta".

Usando os seus instrumentos NIRCam, o telescopio Webb tomou imaxes de Xúpiter cada 10 horas durante todo un día de Xúpiter en xullo de 2022. Estas imaxes, tomadas en catro filtros diferentes capaces de detectar pequenos cambios nas características a diferentes altitudes, permitiron aos investigadores estudar a atmosfera de Xúpiter en maior detalle. Ademais, o telescopio tocou nas capas de maior altitude da atmosfera, situadas entre 25 e 50 quilómetros por riba das cimas das nubes do planeta. A velocidade da corrente en chorro observada foi de aproximadamente 515 quilómetros por hora, máis rápida que un furacán de categoría 5 na Terra.

O telescopio espacial James Webb, o telescopio espacial máis grande e poderoso xamais construído, forma parte dos Grandes Observatorios da NASA. O seu propósito principal é captar e enfocar a luz, o que permite aos científicos mirar máis atrás no tempo que nunca. Situado no punto L2 Lagrange, a 1.5 millóns de quilómetros de distancia da Terra, o telescopio Webb ofrece un punto de vista único para estudar obxectos e fenómenos celestes.

Estas cativadoras imaxes de Xúpiter recollidas polo telescopio James Webb, combinadas coa capacidade do telescopio para ver en luz infravermella e a súa colaboración co telescopio espacial Hubble, permitiron aos científicos detectar e rastrexar a corrente en chorro de Xúpiter por primeira vez. Estes descubrimentos ofrecen unha comprensión máis profunda da dinámica atmosférica do xigante gaseoso e contribúen ao noso coñecemento máis amplo do universo.

Fontes:

– NASA: Telescopio Espacial James Webb: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html