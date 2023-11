Novas perspectivas: revelando a espectacular formación estelar no corazón da nosa galaxia Vía Láctea

A tan só 300 anos luz de distancia do buraco negro supermasivo que reside no núcleo da nosa galaxia Vía Láctea, descubriuse unha rexión extraordinaria de formación estelar, envolta por un po denso. Grazas ás innovadoras capacidades do telescopio espacial James Webb (JWST), este panorama cautivador foi capturado en todo o seu esplendor.

Anomado "Sagitário C", esta rexión de formación estelar abraia cunha deslumbrante exhibición de 500,000 estrelas brillantes nun pano de fondo de luminiscencia azul etérea. A xoia da coroa desta marabilla celeste é un conxunto de estrelas bebés, coñecidas como protoestrelas, situadas dentro dun cúmulo compacto, visible cara á esquerda da imaxe. Entre eles atópase unha estrela nacente que xa acumulou unha masa 30 veces maior que o noso sol, o que deixa entrever o seu destino inminente como supernova nuns poucos millóns de anos.

As estrelas nacen dentro de grupos de hidróxeno molecular frío e denso que sucumben á atracción da gravidade, colapsándose sobre si mesmos. Estes cúmulos están envoltos de po interestelar, o que axuda a manter as temperaturas próximas ao cero absoluto. Nalgunhas áreas, o po está tan profundamente velado que ata a visión infravermella de última xeración do JWST loita por penetrar na súa opacidade. Con todo, dentro destas nubes cósmicas xacen estrelas incipientes nos primeiros estadios de formación, como o protocúmulo que se mostra nesta imaxe, onde os seus ventos disiparon o po envolvente, revelando a súa brillante existencia.

Esta fascinante imaxe JWST de Sagittarius C, analizada por un equipo internacional que investiga a formación estelar dentro do Centro Galáctico, está dirixida por Samuel Crowe, un estudante da Universidade de Virginia. Crowe subliña a resolución e sensibilidade excepcionales do colosal espello de 6.5 metros do JWST, o maior telescopio espacial xamais lanzado, que permitiu o descubrimento de numerosas características novas.

Unha revelación sorprendente é a presenza de fluxos de saída que emanan das protoestrelas, que irradian luminiscencia ardente sobre o telón de fondo da sombría nube de hidróxeno molecular. Sobre esta sombría nube atópanse estrelas en primeiro plano, mentres que ao longo do bordo inferior, secciones iluminadas de hidróxeno ionizado brillan brillantemente baixo a influencia da luz ultravioleta doutras estrelas novas e masivas. Aínda que estudos anteriores detectaran este hidróxeno ionizado, a gran escala desta rexión, que abarca 25 anos luz capturada polo JWST, sorprendeu á comunidade científica. Crowe pretende afondar neste achado intrigante e investigar as enigmáticas "agullas" que atravesan o gas ionizado en orientacións aparentemente aleatorias.

Situado a uns 26,000 anos luz de nós, o Centro Galáctico é un obxectivo cautivador para os astrónomos que empregan o JWST debido á súa notable concentración de formación estelar. O Centro Galáctico comparte algunhas semellanzas coas galaxias formadas pouco despois do Big Bang que foron descubertas polo JWST, que parecen máis brillantes do previsto. Unha explicación para este fenómeno é que alimentan estrelas máis masivas que galaxias máis antigas.

Estudar intensamente o Centro Galáctico permite aos astrónomos examinar as teorías predominantes sobre a formación estelar nas condicións máis severas. Pretenden comprender se as estrelas masivas teñen máis probabilidades de nacer dentro das rexións de nacemento de estrelas do núcleo galáctico ou nos arredores dos brazos espirais da Vía Láctea. Normalmente, as nebulosas formadoras de estrelas producen unha maior proporción das estrelas menos masivas, coñecidas como ananas M, coa taxa de natalidade diminuíndo a medida que aumenta a masa estelar. En consecuencia, só un puñado das estrelas máis masivas, centos de veces a masa do noso sol, existen dentro da Vía Láctea.

Este patrón, coñecido como función de masa inicial estelar (IMF), deixa perplexos aos astrónomos que aínda non comprenden completamente os seus mecanismos de goberno. Non obstante, dada a intensa formación estelar observada no Centro Galáctico, existe a posibilidade de que o FMI se vexa perturbado, favorecendo a formación dunha abundancia de estrelas masivas. Se isto fose certo, tamén podería aplicarse ás galaxias máis antigas. Un FMI máis alto podería dilucidar a luminosidade excepcional destas galaxias, xa que as estrelas máis masivas irradian a luz máis brillante.

"O Centro Galáctico é un lugar multitudinario e tumultuoso", remarcou Rubén Fedriani, do Instituto Astrofísica de Andalucía en España. "Hai nubes de gas turbulentas e magnetizadas que están formando estrelas, que despois impactan o gas circundante cos seus ventos, chorros e radiación que saen. Webb proporcionounos unha tonelada de datos sobre este ambiente extremo, e estamos comezando a investigar nel".

Preguntas máis frecuentes:

P: Que é o telescopio espacial James Webb?

R: O telescopio espacial James Webb (JWST) é o maior telescopio espacial xamais lanzado. É coñecida pola súa resolución e sensibilidade superiores, que permiten aos astrónomos capturar imaxes cautivadoras e reunir datos valiosos.

P: Como se forman as estrelas?

R: As estrelas fórmanse dentro de grupos de hidróxeno molecular frío e denso que colapsan baixo a forza da gravidade. Estes grupos son ricos en po interestelar, o que axuda a regular as temperaturas durante o proceso de formación das estrelas.

P: Que é o Centro Galáctico?

R: O Centro Galáctico refírese á intensa e animada rexión do núcleo da nosa galaxia Vía Láctea. É unha área de formación estelar inmensa e serve como campo de probas para a nosa comprensión do nacemento e evolución estelar.

P: Cal é a función de masa inicial estelar (FMI)?

R: A función de masa inicial estelar (IMF) é un patrón que describe a distribución das masas estelares no momento da súa formación. Revela a frecuencia relativa das estrelas con diferentes masas e proporciona información sobre os mecanismos que rexen a formación estelar.

P: A que distancia está o Centro Galáctico da Terra?

R: O Centro Galáctico está situado a aproximadamente 26,000 anos luz de distancia da Terra.