Descubrindo unha corrente en chorro de alta velocidade na atmosfera de Xúpiter: observacións do telescopio espacial James Webb

O telescopio espacial James Webb (JWST), operado pola NASA, fixo un descubrimento innovador na atmosfera de Xúpiter. Usando a súa cámara de infravermellos próximos (NIRCam), o JWST captou imaxes que revelaron un fenómeno previamente descoñecido: unha corrente en chorro de alta velocidade que se estende a máis de 3,000 millas de ancho por riba das capas de nubes primarias preto do ecuador de Xúpiter. Este achado proporciona información valiosa sobre a dinámica da turbulenta atmosfera de Xúpiter e mostra as notables capacidades do telescopio Webb para estudar tales características atmosféricas.

As observacións do JWST de Xúpiter realizáronse como parte do programa Early Release Science, centrándose na captura de imaxes a intervalos de 10 horas, o que equivale a un día de Xúpiter. Usando distintos filtros, o telescopio puido identificar variacións en pequenas características atmosféricas a diferentes altitudes dentro da atmosfera de Xúpiter.

A diferenza das misións anteriores que examinaron principalmente capas máis baixas e máis profundas da atmosfera de Xúpiter, o JWST destaca por afondar no espectro do infravermello próximo. Isto permítelle estudar as capas de maior altitude da atmosfera de Xúpiter, aproximadamente 15-30 millas por riba da cuberta de nubes do planeta. Nestas imaxes do infravermello próximo, as néboas de nivel superior que normalmente aparecen como borrosas indistintas revelan agora detalles máis finos, especialmente ao redor da rexión ecuatorial.

A corrente en chorro recentemente identificada en Xúpiter corre a unha velocidade notable de aproximadamente 320 millas por hora, o dobre da velocidade do vento sostido dun furacán de categoría 5 na Terra. Situada a uns 25 quilómetros por riba das capas de nubes de Xúpiter, dentro da estratosfera inferior, esta corrente en chorro de alta velocidade presenta un tema de estudo fascinante.

Para comprender mellor a variación da velocidade do vento coa altitude e a presenza de cizalladuras do vento, o equipo de investigación comparou os patróns de vento observados polo JWST a maiores altitudes cos detectados polo Telescopio Espacial Hubble en capas máis profundas da atmosfera de Xúpiter. Esta comparación permitiulles controlar o desenvolvemento das tormentas e obter información sobre a estrutura tridimensional das nubes de tormenta.

Ao combinar a resolución excepcional e a ampla cobertura de lonxitude de onda do JWST con observacións cruciais do Telescopio Espacial Hubble, o equipo de investigación puido identificar e rastrexar as pequenas características da nube que servían como indicadores da corrente en chorro de alta velocidade. Estas observacións tamén proporcionaron un contexto valioso para comprender a atmosfera ecuatorial de Xúpiter e as tormentas convectivas que ocorren independentemente da corrente en chorro.

Para seguir investigando as características da corrente en chorro, o equipo de investigación planea realizar observacións adicionais utilizando o telescopio espacial James Webb. Este estudo en curso ten como obxectivo explorar se a velocidade e a altitude da corrente en chorro sofren algún cambio ao longo do tempo.

Fonte: O telescopio espacial James Webb observa unha corrente en chorro de alta velocidade en Xúpiter. (NASA)