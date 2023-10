Elemento recén descuberto atopado tras a colisión cósmica

Un estudo recente que utilizou o telescopio espacial James Webb (JWST) da NASA revelou a presenza de telurio, un elemento moi raro na Terra, como consecuencia dunha colisión entre dous cadáveres estelares densos situados a aproximadamente 1 millóns de anos luz de distancia. Este descubrimento innovador ofrece información valiosa sobre o proceso de creación de elementos no universo.

Dirixido por Andrew Levan da Universidade de Radboud nos Países Baixos, o estudo demostra a importancia do JWST para cubrir as lagoas da nosa comprensión sobre as orixes dos elementos químicos. Levan afirma que a exploración destas pezas desaparecidas foi posible grazas ás avanzadas capacidades do telescopio Webb.

Os científicos cren que as estrelas de neutróns observadas polo JWST foron unha vez estrelas masivas ordinarias que existían nunha galaxia antes de fusionarse. Cando unha destas estrelas chegou ao final da súa vida útil e explotou como supernova, foi expulsada da súa galaxia e viaxou a 120,000 anos luz de distancia. A segunda estrela seguiu o exemplo, pero os dous corpos permaneceron atados gravitacionalmente mesmo despois de ser expulsados ​​da súa galaxia natal.

A combinación das dúas estrelas de neutróns nunha única entidade produciuse centos de millóns de anos despois, e este notable acontecemento tivo lugar o 7 de marzo deste ano. Coñecida como kilonova, a fusión cósmica creou unha explosión de raios gamma (GRB) que se observou durante 200 segundos. A detección de telurio nos restos que rodean a fusión foi posible grazas ás observacións do JWST, xunto cos esforzos do observatorio espacial Fermi e do Observatorio Neil Gehrels Swift.

Este novo achado astronómico reforza a nosa comprensión da formación de elementos pesados ​​e abre posibilidades interesantes para futuros descubrimentos. Como afirma Ben Gompertz, profesor da Universidade de Birmingham no Reino Unido, o telescopio espacial James Webb xa superou as expectativas e ten o potencial de descubrir elementos aínda máis pesados, revolucionando o noso coñecemento do universo.

FAQ:

P: Que é o telescopio espacial James Webb?

R: O telescopio espacial James Webb é un poderoso observatorio espacial operado pola NASA.

P: Por que se considera o telurio raro na Terra?

R: O teluro é raro na Terra porque se atopa principalmente en asociación con ouro, cobre e outros minerais.

P: Que é unha quilonova?

R: Unha quilonova é un evento astronómico que ocorre cando chocan dúas estrelas de neutróns, o que produce a liberación dunha enorme cantidade de enerxía e a creación de elementos pesados.

Fonte: [NASA](https://www.nasa.gov/)