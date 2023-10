O telescopio James Webb descobre nanocristais de cuarzo nun exoplaneta distante

By

O telescopio espacial James Webb, unha ferramenta crucial para a exploración espacial da NASA, fixo un descubrimento notable nas nubes de gran altitude do exoplaneta WASP-17 b, que se atopa a aproximadamente 1300 anos luz de distancia da Terra. Por primeira vez detectáronse partículas de sílice (SiO2), concretamente nanocristais de cuarzo, na atmosfera dun exoplaneta. Esta observación innovadora arroxa luz sobre a composición e as características dos corpos celestes distantes.

WASP-17 b é un exoplaneta quente parecido a Xúpiter cunha masa aproximadamente sete veces a de Xúpiter. A súa atmosfera está composta principalmente por hidróxeno e helio, semellante a Xúpiter. O instrumento de infravermellos medios (MIRI) do telescopio James Webb xogou un papel crucial na captura de imaxes do exoplaneta e facilitando esta investigación innovadora. A análise de MIRI revelou a presenza de dióxido de carbono, vapor de auga e, notablemente, a sinatura distintiva de absorción dos cristais de cuarzo puro.

O cristal de cuarzo, formado por sílice, é un compoñente común de todos os corpos celestes rochosos do sistema solar. Non obstante, esta é a primeira vez que se observan nanocristais de cuarzo na atmosfera dun exoplaneta. Os cristais teñen unha estrutura de prisma hexagonal puntiaguda, cada cristal mide 10 nanómetros de tamaño.

Aínda que os investigadores inicialmente esperaban atopar silicatos de magnesio, este descubrimento revela as primeiras etapas da formación de grans de silicato en WASP-17 b. Espérase que estes grans de silicato se desenvolvan aínda máis e poidan formar grans de silicato máis grandes que se atopan en exoplanetas máis fríos e ananas marróns.

Esta notable observación do telescopio James Webb abre novas vías para estudar a composición e formación de planetas e obxectos celestes no noso universo. Os científicos prevén que unha análise posterior de exoplanetas distantes proporcionará información valiosa sobre a evolución dos sistemas planetarios e afondará na nosa comprensión da historia do universo.

Fontes: NASA, Astrophysical Journal Letters, Space.com