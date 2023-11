A antiga 'Vid cósmica' recentemente descuberta ofrece pistas sobre a formación inicial do universo

By

Un fascinante achado de astrónomos que empregaron o Telescopio Espacial James Webb (JWST) revelou unha extraordinaria cadea de galaxias do universo primitivo. Chamada a "Vid Cósmica", esta colosal megaestrutura podería proporcionar unha visión profunda da formación das estruturas máis grandes do cosmos. Esténdese a unha distancia asombrosa de máis de 13 millóns de anos luz e mide aproximadamente 650,000 anos luz de ancho, a vide cósmica é unha entidade impresionante, superando con moito o tamaño doutros cúmulos de galaxias observados no mesmo período.

Situada dentro da Franxa de Groth Estendida, unha zona situada entre as constelacións da Osa Maior e Boötes, a Viña Cósmica identificouse durante o exame das observacións de JWST dirixidas ao desprazamento ao vermello, unha propiedade indicativa da distancia percorrida pola luz a través do universo en expansión. A luz emitida por cada galaxia da Viña Cósmica mostrou un desprazamento ao vermello de aproximadamente 3.44, o que suxire que a luz emitida levou entre 11 e 12 millóns de anos en chegar á lente do JWST.

Curiosamente, os investigadores descubriron que a estrutura colosal da vide cósmica, cunha masa estimada de 260 mil millóns de masas solares, aínda está crecendo. Porén, dúas das súas galaxias máis grandes sufriron unha profunda transformación. Estas galaxias, cando se examinaron, mostraron características de quiescencia, o que indica que a formación estelar diminuíu significativamente ou cesou por completo.

A causa desta paralización prematura da formación estelar no universo primitivo segue sendo un misterio. Unha explicación plausible suxerida polos científicos é que as fusións galácticas provocaron episodios intensos de formación estelar, esgotando o gas dispoñible centos de millóns de anos antes das observacións do JWST.

O descubrimento da vide cósmica, xunto coas súas características enigmáticas, súmase á crecente colección de estruturas colosais identificadas durante as misións JWST. A investigación da vide cósmica ten o potencial de desbloquear unha visión profunda da formación e natureza do universo primitivo. Aínda que se suscitan moitas preguntas, son necesarias máis investigacións e análises para afondar nos segredos que se agochan dentro desta antiga cadea galáctica.

