A cantante galesa Bonnie Tyler, coñecida pola súa exitosa canción "Total Eclipse of the Heart", uniuse a Jaffa Cakes de McVitie para arroxar luz sobre o cativante fenómeno da eclipse lunar. O icónico anuncio de "eclipse total" de 1999 reviviu, esta vez con Tyler mentres guía a unha nova xeración de espectadores a través da experiencia máxica.

No anuncio orixinal, unha profesora usa un bolo de Jaffa para explicar as diferentes fases da lúa á súa clase. Agora, con Bonnie Tyler a bordo, o anuncio ofrece unha nova visión desta viaxe educativa. Ao incorporar a súa conexión con asuntos relacionados cos eclipses, Tyler espera profundizar na comprensión do ceo nocturno para as persoas de todo o Reino Unido.

Aínda que a misión de educar ao público sobre a ciencia detrás do fenómeno lunar é encomiable, suscita a pregunta: ¿Están realmente clasificados os bolos de Jaffa como galletas ou bolos? Este debate continuo desconcerta aos consumidores durante anos.

FAQ:

P: Que é unha eclipse lunar?

R: Unha eclipse de Lúa prodúcese cando a Terra se sitúa entre o Sol e a Lúa, o que fai que a Lúa quede oculta na sombra da Terra.

P: Como utiliza o anuncio a conexión de Bonnie Tyler con asuntos relacionados cos eclipses?

R: O anuncio presenta a Tyler discutindo a ciencia detrás dos eclipses lunares, utilizando a súa fama e conexión con "Total Eclipse of the Heart" para cativar aos espectadores.

P: É importante a clasificación dos bolos de Jaffa como galletas ou bolos?

R: A clasificación foi un punto de discusión e curiosidade para os consumidores, o que levou a debates continuos sobre a natureza dos bolos de Jaffa.

P: Onde podo ver o novo anuncio?

R: Podes ver o novo anuncio con Bonnie Tyler e a campaña de eclipse lunar de Jaffa Cakes no [sitio web oficial de McVitie](https://www.mcvities.co.uk/).