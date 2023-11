Explorando as profundidades de Marte: Desvelando os misterios durante a conxunción solar

Se estás a preguntar por que hai unha calma nas noticias sobre Marte ultimamente, a resposta está dentro da nosa danza celeste co Sol. Cada dous anos, a Terra e Marte chegan a un punto das súas respectivas órbitas coñecido como "Conxunción Solar de Marte". Este fenómeno ocorre cando Marte se aliña no lado oposto do Sol, obstruíndo así temporalmente a nosa visión do Planeta Vermello.

Durante a Conxunción Solar de Marte, o fluxo de información das misións de Marte á Terra diminúe considerablemente. En lugar de recibir fluxos de datos diarios, os sinais teñen que navegar por un camiño traizoeiro, aventurándose preto do Sol. A constante emisión do Sol de gases e partículas ionizadas a través da coroa supón un desafío para estes sinais. O ambiente próximo ao Sol corrompe os datos, afectando os comandos das naves espaciais, as actualizacións de software e calquera información que regrese de Marte. Para garantir a seguridade e integridade das misións, os enxeñeiros abstéñense de enviar comandos críticos durante este período mentres a nave continúa as súas operacións científicas habituais.

Este ano, o período de "apagón" da conxunción solar de Marte esténdese ata o 25 de novembro, con só unha breve interrupción cando Marte está totalmente oculto polo Sol. No medio desta calma, a NASA segue vixiante ao recibir actualizacións de saúde da nave espacial, avaliando o seu estado de benestar. Os preparativos para este aliñamento celeste comezaron con bastante antelación, cos equipos da misión elaborando meticulosamente listas de tarefas para cada nave espacial de Marte ao seu coidado.

Aínda que os principais instrumentos a bordo das misións están temporalmente inactivos, as investigacións científicas persisten. Os rovers Perseverance e Curiosity da NASA estacionáronse temporalmente, supervisando activamente os cambios nas condicións da superficie e afondando nos patróns meteorolóxicos. Ademais, as medicións de radiación están sendo realizadas desde as súas posicións estacionarias. O helicóptero Ingenuity pode estar enterrado, pero segue utilizando a súa cámara en cor para estudar os intrigantes movementos da area nas súas proximidades. O Mars Reconnaissance Orbiter, o Odyssey orbiter e a sonda MAVEN contribúen capturando imaxes de superficie, recollendo datos atmosféricos e estudando as interaccións entre a atmosfera de Marte e o Sol.

Unha vez que conclúa a moratoria de dúas semanas, os orbitadores retomarán a transmisión de datos valiosos e os enxeñeiros retomarán o envío de actualizacións de software e comandos. A medida que volve o fluxo de información, os enxeñeiros do sistema inspeccionan meticulosamente os datos para detectar calquera posible corrupción. Se é necesario, os ficheiros danados pódense retransmitir nas transferencias de datos posteriores. Finalmente, os instrumentos, incluídas as cámaras, serán reactivados, o que anuncia a reanudación do fluxo habitual de imaxes e datos en bruto.

Mentres agardamos ansiosamente o final da Conxunción Solar de Marte, agradecemos os esforzos incansables dos equipos de misión e a resistencia da nosa nave espacial, que desvela continuamente os enigmáticos misterios que contempla Marte.

