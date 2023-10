Ben Lamm pretende devolver á vida as criaturas extintas

Ben Lamm, cofundador de Colossal Biosciences, marcou o obxectivo de devolver á vida as especies extinguidas nos próximos cinco anos. Lamm e o seu equipo, en colaboración co xenetista de Harvard George Church, están a centrar os seus esforzos na extinción de criaturas como o mamut lanudo, o tigre de Tasmania e o paxaro dodo.

O proceso de resucitar un animal extinto implica editar o ADN do seu parente vivo máis próximo para que coincida co xenoma do animal extinto. Para o mamut lanudo, isto significa usar o ADN do elefante asiático, co que os mamuts están moi relacionados. Ao facer edicións específicas no xenoma do elefante, o equipo espera crear un embrión que poida levarse a cabo nunha nai subrogada viva, o que resultará no nacemento do primeiro animal extinguido.

O obxectivo final é liberar estes animais extinguidos nos seus hábitats naturais, contribuíndo á restauración dos ecosistemas e mitigando potencialmente o cambio climático. As especies clave, como o mamut lanudo, teñen un impacto significativo no seu medio ambiente e a súa reintrodución pode ter efectos positivos nos seus ecosistemas.

Aínda que a idea de devolver á vida animais extintos é controvertida, moitos científicos cren que podería ter grandes beneficios, como restaurar ecosistemas e frear o cambio climático. A reintrodución dos lobos no Parque Nacional de Yellowstone, por exemplo, provocou cambios significativos na paisaxe e tivo efectos positivos na erosión do solo.

Non obstante, hai que ter en conta consideracións éticas. Os humanos explotaron e cazaron historicamente mamuts, incluso miles de anos despois da súa extinción. Algúns sosteñen que, dada a urxencia da crise climática, mesmo se poden xustificar proxectos ambiciosos con pouca probabilidade de éxito.

Definicións:

– Desextinguido: o proceso de devolver á vida unha especie extinta a través da enxeñaría xenética e tecnoloxías avanzadas.

– Xenoma: conxunto completo de xenes ou material xenético presente nunha célula ou organismo.

– Especie clave: Especie que ten un impacto desproporcionado no seu medio e desempeña un papel crítico no mantemento da estrutura e función dun ecosistema.

– Ecosistema: Comunidade de organismos vivos xunto co seu medio físico, que interactúan como un sistema.

– Resucitar: revivir ou revivir algo que está morto ou extinguido.