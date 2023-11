Nova misión: Chandrayaan-4 pretende recuperar mostras de solo lunar

Pune: A partir do éxito de Chandrayaan-3, a Organización de Investigación Espacial India (ISRO) puxo o seu obxectivo na próxima misión lunar, Chandrayaan-4, co ambicioso obxectivo de recuperar mostras de solo da Lúa. Este anuncio foi feito por Nilesh Desai, o director do Centro de Aplicacións Espaciais (SAC/ISRO) durante a cerimonia do 62º día de fundación do Instituto Indio de Meteoroloxía Tropical en Pune.

A misión Chandrayaan-4 implicará un retorno da mostra lunar, marcando un fito importante na exploración espacial. Co obxectivo de recuperar mostras da superficie lunar, ISRO pretende lograr esta fazaña nos próximos cinco ou sete anos. O plan implica un proceso de aterraxe similar ao de Chandrayaan-3, co módulo central atracando co módulo en órbita antes de separarse preto da atmosfera terrestre. O módulo de reentrada transportará entón a preciosa carga do solo e da rocha da lúa de volta á Terra.

Nilesh Desai expresou a necesidade de dous vehículos de lanzamento para executar a misión con éxito. Os módulos dividiríanse en Módulo de transferencia (TM), Módulo de aterrizaje (LM), Módulo de ascendente (AM) e Módulo de reentrada (RM). TM e RM situaríanse na órbita lunar, mentres que TM e LM descenderían para recoller a mostra. Tecnoloxías avanzadas e unha planificación coidadosa están en curso para garantir a viabilidade desta misión.

Ademais de Chandrayaan-4, ISRO tamén colabora coa axencia espacial xaponesa, JAXA, no proxecto Lunar Polar Exploration (LuPEX). Esta asociación reflicte o compromiso de ambas as axencias para promover a comprensión científica e a exploración máis aló da Terra.

Con Chandrayaan-4, a India pretende dar un salto de xigante na exploración lunar traendo mostras valiosas da superficie da Lúa. Esta misión non só contribuirá aos avances científicos senón que tamén forxará novas fronteiras na investigación e colaboracións espaciais.

FAQ

1. Que é Chandrayaan-4?

Chandrayaan-4 é a próxima misión lunar da Organización de Investigación Espacial India (ISRO) co obxectivo de traer mostras de solo da superficie da Lúa.

2. Cando se espera que se lance Chandrayaan-4?

ISRO pretende lanzar Chandrayaan-4 nos próximos cinco ou sete anos.

3. Como recuperará Chandrayaan-4 mostras de solo lunar?

Chandrayaan-4 seguirá un proceso de aterraxe similar ao de Chandrayaan-3. O módulo central acoplarase ao módulo en órbita antes de separarse preto da atmosfera terrestre. O módulo de reentrada volverá entón á Terra levando as mostras.

4. Cales son os módulos implicados na misión Chandrayaan-4?

Os módulos inclúen o módulo de transferencia (TM), o módulo de aterraxe (LM), o módulo de ascendente (AM) e o módulo de reentrada (RM). TM e RM colocaranse en órbita lunar, mentres que TM e LM descenderán para recoller as mostras.

5. Existe algunha colaboración entre ISRO e outras axencias espaciais?

ISRO está colaborando coa axencia espacial xaponesa, JAXA, no proxecto Lunar Polar Exploration (LuPEX). Esta asociación ten como obxectivo avanzar na comprensión científica e na exploración máis aló da Terra.