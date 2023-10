A misión Aditya-L1 da India viaxa con éxito 9.2 lakh km cara ao punto Lagrange Sun-Earth

A axencia espacial da India, a Organización India de Investigación Espacial (ISRO), anunciou que a misión Aditya-L1, un observatorio solar baseado no espazo, avanzou con éxito máis aló da esfera de influencia da Terra e percorreu máis de 9.2 lakh km ata a data. A nave espacial está agora en camiño cara ao punto 1 de Lagrange Sol-Terra (L1), onde estudará a atmosfera e a actividade solar do Sol.

ISRO sinalou que este logro supón a segunda vez que envían unha nave espacial fóra da esfera de influencia da Terra, sendo a primeira a Misión Mars Orbiter. Ademais, esta é a quinta ocasión na que ISRO transferiu con éxito unha nave espacial cara a outro corpo celeste ou localización no espazo, xa que o fixo tres veces cara á Lúa e outra cara a Marte no pasado.

A misión Aditya-L1 foi lanzada á órbita terrestre baixa (LEO) o 2 de setembro a través do foguete indio Polar Satellite Launch Vehicle –XL (PSLV-XL). Desde entón, a órbita da nave foi incrementada catro veces. Mentres continúa a súa traxectoria cara ao Punto Lagrange (L1) despois de saír da esfera de influencia gravitatoria da Terra, comezará a fase de cruceiro. Finalmente, inxectarase nunha gran órbita de halo ao redor de L1, onde a atracción gravitatoria do Sol e da Terra será igual, permitindo que a nave espacial permaneza estacionaria en relación con ambos os corpos.

Espérase que a viaxe desde o lanzamento ata chegar ao punto L1 dure aproximadamente catro meses, cubrindo unha distancia duns 1.5 millóns de km desde a Terra. Unha vez que a misión Aditya-L1 chegue ao seu destino, proporcionará información valiosa sobre a dinámica do Sol, os campos magnéticos e as erupcións solares, axudando á investigación científica e ampliando a nosa comprensión da conexión Sol-Terra.

– Aditya-L1: misión espacial de observatorio solar da India que ten como obxectivo estudar a coroa solar, as emisións solares e o campo magnético interplanetario.

– Punto de Lagrange 1 (L1): Un punto no espazo onde as forzas gravitatorias do Sol e da Terra equilibran entre si, o que permite que unha nave espacial manteña unha posición relativamente estable mentres observa o Sol.

– Organización de Investigación Espacial India (ISRO): A axencia espacial nacional da India responsable do programa espacial do país.

